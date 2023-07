Absuelto el policía acusado de humillar y pegar a una embarazada al detenerla en Madrid

Cargando el reproductor....

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al policía juzgado por presuntamente pegar y humillar a una embarazada en un bar del distrito madrileño de Carabanchel en octubre de 2020, al no quedar acreditado que el agente le gritara "puta" y le propinara un puñetazo en la cara y una patada.



La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, sí condena a la mujer embarazada a nueve meses de prisión por un delito de atentado contra agente de la autoridad y a una multa de 360 euros por dos delitos leves de lesiones, ya que propinó varias bofetadas y un mordisco a los agentes que trataban de detenerla después de que se negara a identificarse.



La audiencia madrileña también ha condenado a seis meses de prisión y a una multa de 180 euros a los otros dos procesados, uno de ellos la pareja de ella, por un delito de atentado contra la autoridad y otro delito leve de lesiones.



La Fiscalía solicitaba para el agente dos años de cárcel e inhabilitación de empleo, mientras que para los otros dos acusados y para la mujer a la que supuestamente humilló y agredió -que estaba en avanzado estado de gestación- un año y medio de prisión por atentado contra agente de la autoridad y una multa por lesionar a los agentes.



Los hechos ocurrieron, según la sentencia, sobre las once de la noche del 17 de octubre de 2020 en un bar de Carabanchel, lugar donde acudió la policía "ante la existencia de personas haciendo ruido excesivo, lo que provocaba la queja de algunos vecinos".



Una vez llegaron los agentes de policía, continúa la sentencia, pidieron a las personas allí presentes que se identificaran, momento en el que la acusada "se negó a ello tratando de marcharse del lugar", por lo que fue sujetada por los brazos por una policía.



La mujer consiguió soltarse de uno de los brazos de la agente, y acto seguido le propinó "intencionadamente" dos bofetadas que provocaron que un grupo de personas se abalanzara contra dicha policía.



Ante esta agresión, acudió en ayuda de la agente su compañero, a quien la mujer embarazada propinó otra bofetada a la vez que el otro acusado, pareja de ella, "trataba de impedir la actuación policial forcejeando con el agente", relata la sentencia.



En ese momento llegaron más indicativos de policía al bar, entre ellos, el acusado en esta causa y que trató de detener a la embarazada. La sentencia expone que la mujer se resistió a su detención y le mordió "intencionadamente".



Por tanto, no ha quedado probado que en el momento en el que la estaba deteniendo, "el agente le gritara puta y le propinara un puñetazo en su rostro y una patada en su cuerpo", dice la sentencia.



Mientras, los otros dos acusados, al observar la llegada de los policías que venían de refuerzo, se marcharon del lugar "intentando huir" y fueron localizados en las inmediaciones del bar, donde se resistieron y forcejearon con los agentes para no ser detenidos.



Los tres son condenados además a indemnizar al policía: la acusada y su pareja con 500 euros cada uno, y el otro acusado que huyó del lugar con 60 euros.