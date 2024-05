Ana Peleteiro: Estaba entrenando para ser plata, ahora entreno para ser campeona olímpica

La atleta gallega Ana Peleteiro continúa su preparación para los Europeos de Roma y los Juegos Olímpicos de París 2024, una competición en la que ha cambiado su objetivo debido a la lesión de la vigente campeona, la venezolana Yulimar Rojas, que no podrá estar en la capital francesa por una rotura de tendón de Aquiles.



"Estaba entrenando para ser plata olímpica y ahora entreno para ser campeona", declarado la saltadora española en la rueda de prensa de la reunión Canarias Invitational que se disputará en Tenerife este miércoles.



Peleteiro dijo que la lesión de su compañera es "un shock", pero señaló que es "honesta" y que la competición cambia sin la presencia de Rojas, que 'reventó' el récord mundial en Tokio con una marca de 15,74 metros.



"Llego a Tenerife con muchas ganas, cuando se me planteó la oportunidad de venir no tuve ninguna duda, me gusta mucho competir en España y el público español", destacó.



Peleteiro aseguró que tiene "muy buenas sensaciones" en los entrenamientos y que ahora es momento de reflejar el trabajo en la competición, en la que "todo es muy diferente".



"Tengo mucha emoción por ver cómo va el trabajo, la pista cubierta me dejó muy buenas sensaciones, no sé lo que puede salir mañana, pero vengo a por todas", subrayó.



Peleteiro afirmó que se siente "muy plena" y que se encuentra en un momento en el que su pasión por el atletismo es "más fuerte que nunca".



"La maternidad me ha dado mucha calma, aprecio más las pequeñas cosas, estoy agradecida conmigo misma y soy consciente de la suerte que tengo de trabajar en algo que me apasiona tanto", manifestó.



Peleteiro competirá este miércoles a partir de las 18:00 horas en el Centro Insular de Atletismo de Tenerife (CIAT), donde se reunirán atletas de máximo nivel nacional como Bruno Hortelano o Samuel García e internacional, como es el caso del sueco Daniel Ståhl, que fue medalla de oro en lanzamiento de disco en Tokio.

