Jon Rahm: "No creo que mi juego tenga problemas"

El español Jon Rahm aseguró este martes que no cree que su juego esté teniendo problemas este año y que simplemente no ha logrado competir de la mejor forma en el Masters de Augusta, al analizar su temporada a dos días del comienzo del segundo 'major' del curso, el Campeonato de la PGA.



"No creo que mi juego tenga ningún problema, no jugué bien en Augusta, pero hasta ahora no he salido del top-10. El único 'grande' que jugué claramente no estuvo bien. ¿Estoy jugando un gran golf? No. Pero nunca he pensado que estuviera lejos de mi mejor nivel", dijo Rahm en rueda de prensa.



El español, campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 y del Masters de Augusta 2023, aseguró además que el golf es un deporte en el que es fácil pasar por momentos en los que faltan grandes resultados.



"Es un deporte en el que puede pasar. Tienes que evaluar lo que estás haciendo, puede ser que estás jugando bien y simplemente hay unos detalles que te impiden conseguir un gran resultado. Tienes que confiar en el proceso. También hubo veces en las que no jugué mi mejor golf, pero conseguí grandes resultados", opinó.



Rahm reconoció que le impacta, a sus 29 años, estar a punto de empezar su octavo Campeonato de la PGA.



"Me sigo considerando joven y el hecho de que ya jugué ocho es una locura", afirmó.



El ahora jugador del LIV Golf, circuito que rivaliza en calidad y prestigio con la PGA, volvió a manifestar el deseo de que las dos partes alcancen un acuerdo beneficioso para ambas.



En este momento, una gran cantidad de jugadores de elite han pasado al LIV, con el aliciente de sus altos premios económicos, incomparables con los de la PGA.



"Espero que se alcance una solución que beneficie a ambos, pero no sabría decir mucho sobre lo que está pasando", dijo Rahm.

