Vietnam alcanza 44,2 grados y bate el récord de calor por segundo día seguido

Vietnam batió este domingo su récord histórico de temperatura más alta por segundo día consecutivo al alcanzar los 44,2 grados en el norte del país, una décima más que el anterior máximo histórico registrado la víspera, informó este lunes el servicio meteorológico vietnamita.



El nuevo récord de 44,2 grados se alcanzó en la localidad de Tuong Duong de la provincia de Nghe An, cerca de la provincia de Thanh Hoa donde el sábado se llegó a los 44,1 grados y se superó el registro de 43,4 grados que desde 2019 figuraba como temperatura más alta jamás alcanzada en el país asiático.



Estas temperaturas extremas se deben a una ola de calor que ha sacudido el centro y el norte del país desde el viernes y que ha exacerbado los efectos del fenómeno El Niño, que está provocando un calor más alto del habitual en el país y en todo el Sudeste Asiático.



En el vecino Laos también se alcanzó el sábado el máximo histórico de temperatura: 43,5 grados en la localidad turística de Luang Prabang, un grado y medio más que el anterior récord de 42 grados al que se llegó en mayo de 2019, según el climatólogo e historiador del clima Maximiliano Herrera.



Herrera destacó en su cuenta de Twitter, Extreme Temperatures Around the World, que en las últimas siete semanas "se han roto récords casi a diario en decenas de estaciones meteorológicas en una zona de millones de kilómetros cuadrados en Asia".



Para el experto este calor extremo y persistente es "el récord más extremo, amplio y largo de calor" que el mundo ha experimentado en una zona tropical.



En Tailandia también se está viviendo un calor inusual que ha destrozado varios registros de temperaturas, el último de ellos este domingo, con 41 grados en Bangkok, la máxima alcanzada en la capital desde que hay registros.



La más alta en el país se superó el pasado 15 de abril, con 45,4 grados en la provincia de Tak, la primera vez que el mercurio subía por encima de los 45 grados.



También en Birmania los termómetros superaron en abril los 45 grados, la temperatura más alta en una década, pero sin llegar a superar los 47,2 grados marcados en 2010.