Antony Blinken califica la propuesta de tregua presentada a Hamás de "muy inteligente"

El secretario de Estados de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este miércoles a un grupo de manifestantes israelíes apostados frente a su hotel en Tel Aviv que la propuesta para una tregua en Gaza presentada a Hamás es "muy inteligente" y que el grupo palestino "necesita decir que sí".



"En este momento hay una propuesta muy inteligente sobre la mesa, Hamás necesita decir que sí, es necesario que esto se lleve a cabo", dijo Blinken, citado por el diario israelí liberal Haaretz.



Blinken, que llegó anoche a Israel en el marco de una gira regional para impulsar un segundo alto al fuego -tras casi siete meses de guerra en Gaza y más de 34.500 muertos-, insistió a los concentrados, que portaban carteles pidiendo ayuda para la liberación de los rehenes, que Estados Unidos no descansará hasta que los secuestrados regresen a sus casas.



"No descansaremos, no nos detendremos hasta que se reúnan con sus seres queridos, así que, por favor, manténganse fuertes, mantengan la fe, estaremos con ustedes todos los días hasta que lo logremos", dijo Blinken en su séptima visita a la región desde el ataque de Hamás del 7 de octubre.



El secretario de Estado se reunió hoy en Tel Aviv con el presidente de Israel, Isaac Herzog, a quien reiteró su compromiso para lograr un acuerdo de tregua "ahora", y culpó a Hamás en caso de no conseguirlo, pese a que los islamistas no han modificado sus demandas iniciales, entre ellas, el fin integral de la guerra, algo que ahora podría haberse transformado en un cese que duraría meses.



"Estamos decididos a lograr un alto el fuego que lleve a los rehenes a casa, y en lograrlo ahora. Y la única razón por la que eso no se lograría sería por culpa de Hamás. Hay una propuesta sobre la mesa. Y como hemos dicho, sin retrasos, sin excusas. El tiempo es ahora", dijo Blinken, según un comunicado del portavoz del presidente israelí.



Además, el secretario de Estado estadounidense también quiso recordar a los gazatíes "sufriendo en este fuego cruzado provocado por Hamás", según el comunicado, y aseguró estar trabajando para que tengan acceso a comida, medicinas, agua y refugio.



Está previsto que Blinken se reúna hoy con Netanyahu, en su oficina en Jerusalén, para seguir abordando los avances de un posible alto al fuego. Se espera en las próximas horas una respuesta de Hamás a la última contraoferta de tregua que incluiría el canje de 33 rehenes vivos por un número indeterminado de presos palestinos, además del retorno de los gazatíes desplazados al norte.



Tras 208 días de guerra, la Franja de Gaza se encuentra en un estado de devastación, con el 80 % de su población forzosamente desplazada, escasez de agua y una falta extrema de alimento, que ha empujado en la zona norte a unas 200.000 personas al borde de la hambruna, además de una creciente proliferación de enfermedades.

