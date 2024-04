El presidente de la CHG: “Gestionamos la realidad, para maximizar el agua”

“Gestionamos la realidad”, decía el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Pérez Landa, para explicar cómo han trabajado de manera “ingente” para maximizar el agua, un recursos escaso, que hay que “maximizar siendo eficaces y eficientes” para garantizar el abastecimiento e incrementar la dotación de riego una vez que ha llovido lo suficiente, pero recordando que “seguimos en sequía”, por lo que es importante ser “coherente” y emplear el “capital político” en decir no, es decir, que no haya más hectáreas de regadío.

Son algunas de las reflexiones que ha realizado el presidente de la Confederación de la Cuenca del Guadalquivir (CHG) en la tercera entrega de los encuentros de la SER “Por el agua y las energías limpias” que se ha celebrado este martes en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla y que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, entre otras personalidades y representantes de la Confederación, los regantes y los sistemas de abastecimiento.

Páez, que no ha ocultado que las últimas lluvias les hace a todos “seguir sonriendo”, ha defendido el papel de la CHG y de sus técnicos a la hora de “gestionar una realidad”, que no es otra que la de un agua que es “poca y debe ser aprovechable”, lo que les ha permitido garantizar el abastecimiento, que ahora mismo con los pantanos al 47% de su capacidad, para cuatro o cinco años, y ampliar las dotaciones de riego en dos tercios, similar a la del 2020, el triple que en la última campaña. Eso sí, no ha querido lanzar las campanas al vuelo y ha recordado que, si no continúan las lluvias, “seguimos estando en sequía”.

Para el presidente de la CHG, la clave está en la “buena planificación y en la implicación de los regantes”, apuntando que en la Confederación están “especialmente preparados y procuramos hacer mucho y hablar poco, escuchar mucho y ejecutar, no lo decimos, ejecutamos”, apuntaba. “Somos fiables, cercanos y, sobre todo, tenemos profesionales de una solvencia importante”, evitando entrar en comparaciones con otras cuencas andaluzas en las que el nivel de reservas no se ha visto incrementado como en el Guadalquivir. Páez ha recordado que la CHG ha destinado 53,7 millones de euros a 23 obras de emergencia, ejecutadas o en proceso de ejecución, y que tenían “un plan alternativo” que garantizaba el abastecimiento si no llovía.

Obras, Doñana y Alqueva

El presidente de la CHG ha apuntado que Andalucía no sólo necesita obras hidráulicas sino “eficiencia, ahorro y emplear el capital político” para no incrementar las hectáreas de regadío porque “hay que ir pensando en la capacidad que tiene la demarcación”, recordando que la CHG cuenta con un cuarto del total de las hectáreas de regadío de España y que “estamos estresados” en materia hídrica, por lo que “sabemos hasta donde podemos llegar, cero a nuevas hectáreas de regadío, es la piedra angular de la planificación”.

“Hay que ser coherentes, los propios usuarios de la cuenca conocen la situación y lo avalan”, apuntaba Páez, recordando que incluso fuera de la demarcación de la CHG el Gobierno central ha movilizado 210 millones para abastecimiento, 80 millones para el Anillo Hídrico de Huelva y el túnel de San Silvestre, además de destinar fondos a las desaladoras de la provincia de Almería, “4.000 millones en obras planificadas hasta el 27, con eficiencia y eficacia”, resumía.

En cuanto a Doñana, ha considerado que, tras el sobresalto inicial, “nunca ha estado más cerca de la recuperación y no tiene vuelta atrás”, especialmente las tres masas de agua septentrionales que están más sobreexplotadas, confiando en que los cultivos sean respetuosos con el medio ambiente y que se imponga la gobernanza, limitándose los nuevos regadíos y clausurando los ilegales, para lo que se necesita al resto de administraciones porque la CHG no tiene competencias ni en Agricultura ni en Ordenación del Territorio.

Cuestionado por si el incremento del trasvase de Alqueva a Huelva sería una posible solución, ha recordado que es un tema “un tanto complejo” que hay que hablarlo “entre los gobiernos”, en referencia a España y a Portugal, pero teniendo en cuenta que también están afectados los regantes de la cuenca del Guadiana, con los que también hay que contar, usando “buenas razones” y buscando “mejores soluciones”. “¿Es la solución? Podría serla”, apuntaba pero preguntándose al mismo tiempo si no habría que poner límites al regadío o ver por qué si hay agua en Huelva, no está disponible, en alusión a la gestión de la cuenca.

También ha querido hacer una defensa del cultivo del arroz, que están innovando y adaptándose, porque es “mal conocido y poco reconocido” y para la que ha defendido la “unidad de cuenca” y las mejoras que supondrán los 240 millones destinados al Bajo Guadalquivir, con cinco proyectos de mejora, uno de ellos ya licitado como es el Tramo Origen.

Páez considera que las desaladoras son apropiadas “donde se pueda y presten servicio”, aunque ha defendido otro tipo de medidas más eficientes y buscando el ahorro, porque lo primero es la capacidad de los embalses. “Hay que mantener y optimizar la que tenemos, el agua real, sin pérdidas”, resumía.

“Esta legislatura de Pedro Sánchez y Teresa Rivera, ha sido la de más trabajo técnico, de conocimiento del agua y de inversión, de eficiencia en redes de toda la historia”, aseguraba Joaquín Páez, con un PERTE de 22.800 millones para “darle la importancia al agua que antes no tenía”, ha resumido.

