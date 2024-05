La bombona de butano baja un 3,2 %, hasta los 16,14 euros, el primer recorte en seis meses

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano se situará en 16,14 euros a partir de este lunes, lo que supone una caída del 3,2 %, la primera tras tres bimestres (seis meses) de subidas consecutivas, según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.



Asimismo, tras once bimestres (22 meses), esta es la primera revisión del precio de la bombona de butano en la que no se aplica la limitación en el precio máximo antes de impuestos de 19,55 euros, que fue establecida por el Real Decreto Ley 11/2022, de 25 de junio, y prorrogada por última vez por el Real Decreto Ley 8/2023.



Este precio máximo se alcanzó por última vez en la revisión del 19 de septiembre de 2022.



El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilos (la tradicional bombona de butano) no se encuentra liberalizado.



Su valor se revisa bimestralmente el tercer martes del mes, por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.



Esta revisión bimestral, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar.



Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5 %, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.



La reducción de esta última revisión se debe a la caída en la cotización de las materias primas (bajó el 6,6 %), así como a la leve apreciación del euro frente al dólar (subió el 0,5 %) en los dos últimos meses y en el coste de los fletes (subieron el 0,5 %).



El gas licuado de petróleo (GLP) envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.



En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades, dice el Ministerio, y añade que es un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 su consumo ha descendido más de un 25 %.

