El cartel de Almería "no ha sido un error, como ha pretendido hacernos creer la alcaldesa"

El PSOE de Almería vuelve a reclamar a la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que tome medidas drásticas a raíz del polémico cartel sobre la violencia sexual infantil que se hizo viral en toda España. En un comunicado en su página web, el PSOE almeriense comienza destacando que "lo ocurrido con la campaña publicitaria contra la violencia sexual puesta en marcha por el Ayuntamiento de Almería, sufragada con fondos del Gobierno de España del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha resultado impactante. Conocíamos la falta de sensibilidad de la alcaldesa y de los concejales del Partido Popular hacia los problemas que de verdad sufren las mujeres, y también el seguidismo que hacen de las políticas más retrógradas de la ultraderecha, pero nunca podríamos imaginar que su empeño por retorcer la realidad tuviera consecuencias tan delirantes".

A continuación reprende al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería y niega las explicaciones de la alcaldesa, en las que achacó a un "error" que la campaña acabara en las calles de la capital. "Nada de esto habría ocurrido si no hubieran tratado de disfrazar la violencia de género bajo el totum revolutum de 'violencia intrafamiliar'. La imagen de un niño con el slogan de "si dice no, no es sexo" nunca debió llegar a ninguna mesa de trabajo. No ha sido un error, como ha pretendido hacernos creer la alcaldesa, mostrándose "horrorizada" en el universo particular de sus redes sociales, y es un insulto a la inteligencia de los almerienses hacernos creer que ha llegado hasta los mupis del centro de la ciudad por arte de magia".

"Tarde o temprano tenía que pasar", continúa el PSOE. "Primero, borraron el nombre de 'Mujer' de la concejalía, para llamarla de 'Familia'. Incluyeron a un mando de la Policía Local condenado por violencia de género en el tribunal de oposiciones a dicho cuerpo. Permitieron y siguen permitiendo que en la televisión municipal se niegue la existencia de la violencia de género, asegurando que los asesinatos son 'crímenes pasionales'. Y hace unas semanas aplaudieron a la portavoz del equipo de gobierno por su mofa de una concejala de la oposición a cuenta de una pretendida menopausia".

Los socialistas almerienses recuerdan que no es el primer incidente de este tipo que trasciende a los medios nacionales: "Llueve sobre mojado porque nuestra ciudad ya fue portada de los informativos nacionales en 2017, cuando el Ayuntamiento obsequió a las participantes en la Carrera de la Mujer una bolsa de la compra y un bote de quitagrasa. Lo ocurrido ahora no es casualidad. Han llevado hasta tal extremo el argumentario reaccionario de la ultraderecha que han acabado haciendo apología de la pederastia y nos parece tan grave, que las disculpas no bastan. La alcaldesa debe depurar responsabilidades, con el cese de la concejala causante de este desaguisado ladinamente diseñado, como también realizar una revisión profunda de su concepto de violencia de género porque esto puede volver a pasar".

