Montero insta a la "máquina del fango" a respetar el Gobierno que salió de las urnas

La vicepresidenta primera del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado este miércoles a la "máquina del fango" y a quines quieren deslegitimar a los gobiernos progresistas a que respeten el resultado de las urnas.



En declaraciones durante su asistencia a la manifestación en Madrid del 1 de mayo, Montero ha asegurado que los ciudadanos que hoy han salido a la calle lo han hecho para "defender la democracia", porque "no vamos a permitir que nos arrebaten la capacidad transformadora de la mayoría social de un país".



Montero ha instado a desenmascarar a quienes a través "del insulto, de la difamación, de la mentira y del bulo" intentan deslegitimar a los gobiernos progresistas.



A su juicio, la "máquina del fango" intenta que no se hable de los problemas de los ciudadanos.



"Hay que respetar el resultado de las urnas. Y cuando las urnas dicen que queremos un gobierno progresista, todo el mundo tiene que respetar ese Gobierno que surge de la voluntad del pueblo", ha enfatizado Montero antes de expresar la necesidad de "humanizar la política".



A su modo de ver, la oposición no puede tener como proyecto "la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno", porque "detrás de cada uno de los actores sociales hay personas con nombres y apellidos que ponen lo mejor de sí mismo al servicio de la causa colectiva".



Esa es, en su opinión, la dimensión que hay que dar a la política. "Basta ya de deslegitimar las instituciones cuando a uno no le gusta el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Parlamento y todo aquello que está expresando la voluntad popular y que algunos quieren negar a toda costa", ha agregado.



Y detrás de todo ello, de ese ataque a la democracia, "se esconde la falta de un proyecto político por parte de la oposición", que "solo hace del insulto su manera de dirigirse al conjunto de los ciudadanos".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es