Muere un anciano de una residencia de Almería al caer por el hueco del ascensor

Un hombre de edad avanzada falleció este martes por la tarde al precipitarse con su silla de ruedas por el hueco del ascensor de la residencia de Serón de la que era usuario.



Según ha explicado a EFE el alcalde de Serón, Manuel Domene, "el accidente se produjo cuando esta persona se precipitó por el hueco del ascensor, que tiene todas las medidas de seguridad. Es una persona bastante mayor que iba en silla de ruedas y llevaba bastante tiempo en la residencia, aunque no es de Serón, pero sí vecino de la provincia de Almería".



El regidor ha señalado que la residencia es de titularidad municipal y gestionada directamente por el Ayuntamiento, y ha insistido en que el ascensor tiene realizados todos los controles, "tanto de Industria, como de la empresa contratada".



Al parecer, según adelanta el periódico digital 'La Comarca', cuando otro usuario se quedó encerrado en el ascensor, acudió el servicio de mantenimiento y descubrió que al hombre fallecido que se había precipitado previamente.



El regidor de Serón ha insistido en que se ha abierto una investigación desde el Ayuntamiento, además de la que lleva a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil y las diligencias que ha instruido el juzgado.



Por ello, ha instado a esperar a que exista un informe pericial sobre el siniestro, "cuyos resultados permitirán dar una explicación de lo ocurrido" con este ascensor en el que "todo estaba perfecto".



"Estamos todos consternados en el pueblo. La corporación municipal, en su conjunto, está consternada. Es una situación enórmemente complicada. Uno no se explica cómo pueden ocurrir accidentes de este tipo. Los técnicos no son capaces de explicarlo", ha concluido.

