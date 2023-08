El PSOE desacredita las ofertas de Feijóo y dice que solo quiere "salvar el pellejo"

El PSOE desacredita por completo las propuestas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como que le permita gobernar durante dos años, y entiende que lo único que pretende es "salvar su pellejo" ante su próxima investidura fallida.



En estos términos ha rechazado la portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, las ofertas de pactos que Feijóo ha planteado a Sánchez en su reunión de este miércoles en el Congreso, después de que la Comisión Ejecutiva Federal del partido haya ratificado que los socialistas votarán no al candidato del PP.



En rueda de prensa en la sede del PSOE, Alegría no solo ha reprobado los planteamientos políticos de Feijóo, sino que ha entrado en el ámbito personal al destacar el pasado "tan turbio y complicado" del líder del PP, recordando la "opacidad" de los "sobresueldos" que cobra de su partido y que en el pasado tuvo relación con el "narcotraficante" Marcial Dorado.



Ha dicho Alegría que para ofrecer acuerdos, como los seis pactos de Estado que Feijóo ha puesto sobre la mesa, hay que tener antes una "acreditada credibilidad" que el PSOE no aprecia en una formación como el PP, que, según ha enfatizado, lleva 1.727 días sin cumplir con la Constitución al no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



En este sentido, ha remarcado que Feijóo ha rechazado la propuesta de Sánchez de renovar este órgano antes de final de año, gobierne quien gobierne, y ha considerado probado que él no trabaja "pensando en su país", sino únicamente en "cómo salvar su pellejo", porque tiene "una mayoría en contra de su investidura".



"DE QUERER DEROGAR EL SANCHISMO A ROGAR AL SANCHISMO"



Feijóo ha pasado "de querer derogar el sanchismo a rogar al sanchismo", ha resumido Alegría con un juego de palabras tras hacer hincapié en que este proceso de investidura "fallida" hay que leerlo en clave interna.



"Si a alguien le quedaban dudas de que con esta investidura fallida lo que Feijóo buscaba era su supervivencia política, con esta propuesta ha despejado cualquier duda", ha subrayado Alegría respecto a la petición de pactar una legislatura de dos años.



Fuentes socialistas han añadido que Feijóo hace esos planteamientos porque está escuchando "los motores de quienes calientan en 'boxes'", en referencia a otros dirigentes del PP y a la supuesta crisis interna de ese partido, al dar por sentado que se va a "abrir el melón" de renovar su liderazgo en cuanto estén de nuevo en la oposición.



Alegría también ha explicado que Sánchez le ha exigido a Feijóo durante la reunión el "máximo respeto al PSOE", ya que algunos portavoces del PP han hecho "llamamientos continuos al transfuguismo" de diputados socialistas en la sesión de investidura, y él no les ha enmendado en público, que es lo que tendría que hacer "si no está de acuerdo".