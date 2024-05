Mar Flores y Alejandra Rubio ya se conocen. Así ha sido su primer encuentro

Este viernes Carlo Costanzia se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para hablar no solo de la detención de sus hermanos Pietro y Rocco Costanzia di Costigliole sino también de su relación con Alejandra Rubio. Tres meses después de conocerse, su historia de amor está más que afianzada y buena prueba de ello es que el actor ya conoce a Terelu Campos, como revelaba horas antes Carmen Borrego.

"He conocido a la madre de mi pareja, me parece algo normal. Todo fue bien. No me esperaba nada distinto. Estoy encantado de haberla conocido, fue un encuentro cordial y bonito" ha explicado Carlo, revelando que en cambio su novia no ha conocido todavía a su madre, Mar Flores: "Yo tengo una situación más complicada, pero obviamente pasará. Mi madre se enteró, por desgracia, por la prensa de la relación. Ella está al tanto de lo que pasa en mi vida y lo respeta. Si su hijo es feliz con una persona, ella también lo es" aseguraba.

Pues bien, 24 horas después de su entrevista, cosas del destino, la nieta de María Teresa Campos conocía a su 'suegra'. Como ha contado Amor Romeira en 'Fiesta', Mar se encontraba cenando con unos amigos este sábado 11 de mayo en una de las terrazas más populares de la capital, 'Picalagartos', situada en plena Gran Vía madrileña, cuando Carlo y Alejandra llegaron al local.

Un encuentro que podría no haber sido casual sino planeado, y en el que todo fue "muy amigable". "Se abrazan, se besan. Hay muy buen rollo" ha revelado la tertuliana, asegurando que la pareja y la modelo estuvieron una hora juntos compartiendo confidencias y risas delante de todo el mundo. "Es la primera vez que ven a Mar Flores con su hijo después de la polémica, ha habido reconciliación" ha afirmado.

