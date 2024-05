Aleix Espargaró anuncia su retirada "en un sitio muy especial"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha anunciado su retirada de la competición al final de la presente temporada, en lo que él considera "un sitio muy especial".



"Gracias a todos por venir. Como os imaginaréis, es un sitio muy especial para mí, el circuito donde crecí desde pequeñito, donde empecé a correr en moto y donde el año pasado culminé un sueño, así que es un sitio perfecto para decir que dejo las motos como piloto ‘full time’ (a tiempo completo) en MotoGP", dijo 'il Capitano', como le llaman en Aprilia.



"Ha sido una trayectoria muy extraña la mía. Como la de cualquier piloto, nada es fácil y nadie nos regala nada, o como le pasa a cualquier persona en su trabajo, pero la mía ha sido extremadamente extraña y desestructurada. Nadie, ni el mejor guionista de Hollywood, habría imaginado que a los 30 años pues podría ganar carreras y hacer podios con una marca que no había ganado antes", manifestó Espargaró.



"Estoy muy, muy feliz, y orgulloso, aunque nunca es suficiente, de estar donde he llegado; seguro que ese niño que debutaba por aquí hace muchos años estaría feliz. Sabéis que siempre he cometido muchos errores en mi vida por escoger todo con el corazón y no con la cabeza, pero soy así", reconoció el piloto de Aprilia.



"La cabeza me dice que puedo seguir, que estoy aún yendo rápido con una parrilla con unos compañeros que son los mejores de la historia, me siento competitivo y bien físicamente, pero el corazón me pide parar, estar más tiempo en casa, ver crecer a mis hijos, a mi mujer, y por eso he decidido dar este paso a un lado, disfrutar de la vida desde un prisma más tranquilo", aseguró Aleix Espargaró.



"Me gustaría dar las gracias, sobre todo, a Aprilia, porque estos tres últimos años han sido un sueño lo que hemos conseguido. Desde que vine aquí con Romano (Albesiano), luego Massimo (Rivola) y Paolo (Bonora), creo que hemos hecho historia. Les estaré eternamente agradecido por todo lo que me han dado y por lo que yo les he dado a ellos", continuó.



"También quiero dar las gracias a Carmelo y a Carlos (padre e hijo Ezpeleta), porque yo he crecido aquí, éste ha sido mi colegio, mi patio y mi todo. Y mis hijos también. Dar las gracias a mi familia, que con ellos empezó todo. A mi hermano, que siempre ha sido mi... (rompe a llorar bajo el aplauso unánime de los asistentes); que siempre ha sido mi referente. Y a todo mi equipo personal; Albert Valera, que sin él mi carrera deportiva no hubiera sido así y ahora es un pilar de mi vida. A mi mujer, Laura, lo mejor que tengo, y a todos los pilotos y compañeros del paddock, gracias. He intentado hacerlo lo mejor que he sabido y estoy muy feliz", señaló el mayor de los hermanos Espargaró.

