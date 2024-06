EL TC estudia esta semana si anula las primeras condenas de los ERE de Andalucía

El Pleno del Tribunal Constitucional aborda desde este lunes la sentencia de los ERE de Andalucía a partir de un borrador que propone estimar el recurso de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y anular su condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.



Tras un año y medio de estudio de los recursos de amparo interpuestos por doce de los condenados, entre ellos los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, el Pleno de la corte de garantías abordará por vez primera la deliberación y resolución de los recursos.



Los primeros sobre la mesa serán los de la exministra y el del extitular de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera -actualmente en tercer grado por sus problemas de salud-, condenado a siete años de prisión por malversación y prevaricación.



Fuentes jurídicas han informado a EFE del sentido del texto planteado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, que propone amparar a la exministra. No así a Viera, por falta de fundamentación de la demanda.



Los magistrados debatirán ahora si están de acuerdo con el criterio de la vicepresidenta del TC, si bien las fuentes ya adelantan que habrá debate y que la cuestión puede enfrentar nuevamente a los bloques progresista y conservador. El fallo será clave para la resolución del resto de los recursos por los ERE.



La Fiscalía del Constitucional ya pidió estimar los recursos de ocho de los condenados, todos ellos sentenciados solo por prevaricación, y rechazar los recursos de tres más, aquellos que suman el delito de malversación, que fue por el que Griñán fue condenado a penas de prisión. Del último recurso, el del exconsejero José Antonio Viera, solicita su inadmisión.



El pleno también resolverá si admite a trámite el recurso de amparo que presentó el PP por la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de admitir el voto delegado de los diputados huidos Carles Puigdemont y Lluís Puig, así como prevé resolver la cautelar que pide suspender la ejecución del acuerdo de la Mesa, que el ponente pide estimar, informan las fuentes, si bien no precisan las consecuencias prácticas que tendría, pues se verá en pleno.



El recurso, que el grupo del PP en el Parlament presentó el miércoles, se dirige contra el acuerdo por el que fueron elegidos los miembros de la Mesa del Parlament y se declaró constituida la cámara catalana, contabilizando los votos delegados de Puigdemont y Puig.



El argumento esgrimido por el PP es que la aceptación de esos dos votos delegados vulnera el criterio del Tribunal Constitucional, que la semana pasada estimó un recurso de PSC-Units contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que en la anterior legislatura permitieron el voto telemático del exconseller Lluís Puig, quien permanece en el sur de Francia, huido de la justicia española.



No obstante, la Mesa de Edad acordó el pasado lunes aceptar que Puigdemont y Puig puedan delegar su voto en el también diputado de Junts Albert Batet.

