Un hombre se quita la vida por la culpa de atropellar mortalmente a una mujer en Estepona

Este miércoles Estepona ha amanecido con una dura noticia. Un vecino de la localidad se ha quitado la vida, seg´n la Policía Nacional, por la culpa de atropellar mortalmente a una anciana hace una semana.

Según cuenta elconfidencial.com, los hechos se remontan al 11 de mayo, cuando una mujer septuagenaria cruzaba por un paso de peatones de la avenida Juan Carlos I, en la nombrada localidad. En ese momento, un coche la arrollaba, provocando su muerte esa misma noche. A pesar de que la víctima estaba consiente durante la intervención de los sanitarios, su estado empeoró y fue necesario su traslado al Hospital Regional de Málaga, falleciendo finalmente.

El conductor del vehículo aseguró a los agentes que "no había visto" a la mujer y reconoció haber tomado "un par de cervezas" minutos antes del accidente. En la prueba de alcoholemia, aunque dio positivo, no llegó a los 0,25 que marca el límite de la infracción, por lo quedó como investigado, no detenido, por delitos de lesiones graves por imprudencia y pudo abandonar el lugar.

Este sábado día 18, tan solo una semana más tarde, una vecina alertaba haber visto a un hombre en la azotea de su bloque con una escopeta. Cuando la policía llegó al lugar, los agentes encontraron el cadáver del hombre con el arma.

Identificaron al hombre como el conductor que había atropellado a la anciana, por lo que la hipótesis principal es que se quitó la vida por la culpa y el shock emocional del atropello, que fue también lo que declaró un familiar del fallecido un día antes del trágico hallazgo, alertando de que se podía suicidar ya que se había llevado una escopeta.

