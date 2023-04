Robles acusa al PP de patriotismo de pulsera y advierte: sepan que la bandera es de todos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado el PP este domingo en Madrid de ser patriotas de pulsera y de “trabajar para destruir lo que España está realizando” por criticar al Gobierno en Bruselas, y le ha recordado que “la bandera es de todos, es nuestra también”.



“Y luego hablan de patriotismo. ¿Pero qué patriotismo es eso, el patriotismo de pulsera?, ellos tienen que saber que España es de todos, que la bandera es de todos, es nuestra también, que España no es de ellos (...), que la bandera la llevamos con orgullo todos”, ha manifestado durante la presentación de la candidatura del PSOE en Madrid, encabezada por la exministra de Turismo, Reyes Maroto.



La ministra ha asegurado que a “algunos del PP no les gusta que España tenga presencia internacional” y ha afirmado que el Gobierno de España se ha convertido en un “punto de referencia” en la Unión Europea (UE), al tiempo que ha declarado, en varias ocasiones, el “orgullo” del PSOE de “ser españoles”.



“No vamos a aceptar que el PP vaya a Bruselas a criticar a España, no lo vamos a aceptar”, ha garantizado, al tiempo que ha reafirmado el “compromiso” del presidente, Pedro Sánchez, con Europa.



Robles ha celebrado el desbloqueo de la ‘Operación Campamento’ en Madrid para la construcción de 12.000 viviendas en la capital, el 60 % de ellas públicas, una política que ha contrapuesto con las “gestiones” del PP durante su etapa en el Gobierno para favorecer la “especulación del suelo” y “que unos pocos hicieran negocio con ello”.



También ha ensalzado el papel del Ejecutivo en cuestiones como la atención a las residencias durante la pandemia o el “trabajo” por los más vulnerables” que, a su juicio, ha desempeñado el Gobierno, a través de políticas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la reforma de las pensiones.