El TSJA alerta de un aumento del 62% de los asuntos por violencia de género en menores

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) advierte en su última memoria anual, presentada esta semana, de que el número de asuntos de violencia de género en menores se incrementó en 2023 un 62 % respecto al año anterior, con 468 menores juzgados por este tipo de delitos.



En la memoria, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal repasa las cifras de violencia en menores, tanto la que se comete en el ámbito familiar como con las parejas y exparejas.



En ese análisis de las cifras de los órganos judiciales andaluces en el pasado año, el TSJA recalca que ha aumentado de forma "considerable" el ingreso de asuntos por violencia de género, que han pasado 96 asuntos en 2022 a 156 en 2023, un 62 % más.



"Debemos mantener la alerta sobre la persistencia y aumento de actitudes de este tipo de violencia entre nuestros jóvenes, cuyas relaciones afectivas comienzan cada vez de forma más precoz, muy influenciadas por la tecnología y las redes sociales, así como los estereotipos e ideas sexistas", añade la memoria.



De los 89 menores enjuiciados por violencia de género, el 83 % son mayores de 16 años y el 85 % son de nacionalidad española, unas cifras muy similares a las que se registraron en 2022.



Aunque no aporta datos estadísticos porque se escapa de su ámbito de actuación judicial, la memoria también alerta del aumento de la violencia sexual cometida por menores de catorce años.



De nuevo, el TSJA ha apuntado que entre las causas del incremento de este tipo de delitos está la fragilidad de los controles de las webs de alto contenido pornográfico que facilitan un acceso a contenido sexual a edades muy tempranas y sin controles efectivos.



La memoria también aborda el incremento de las causas por violencia sobre la mujer, con 40.717 denuncias, un 5 % más que el año anterior.



Durante el año 2023 han sido asesinadas once mujeres que no contaban con órdenes de protección y otras dos que sí tenían activa alguna medida.



Como dato positivo, la memoria apunta que solo el 5 % de las mujeres que denuncian pide acogerse a su derecho a no declarar, la mitad de las que lo hacían hace cinco años.



En un estudio detallado de las denuncias recibidas por provincias destacan Málaga, Sevilla y Granada, mientras que las que cuentan con mayor número de órdenes de protección adoptadas en proporción a las solicitadas son Granada y Almería.



Estas dos provincias son también las que tienen el mayor número de sentencias condenatorias.

