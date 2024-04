Ucrania suspende la expedición de pasaportes en sus consulados a varones en edad militar

Ucrania estrecha el cerco sobre sus ciudadanos varones que viven en el extranjero pese a tener prohibida la salida del país por la ley marcial en vigor desde el comienzo de la agresión militar rusa, y ha suspendido la expedición de pasaportes en sus consulados y embajadas a los hombres de entre 18 y 60 años que se encuentren en esta situación.



“Los ciudadanos ucranianos de entre 18 y 60 años de edad pueden obtener un documento de identidad ucraniano o un pasaporte ucraniano para viajar al exterior en las agencias o unidades territoriales del Servicio Estatal de Migración de Ucrania”, dice una enmienda legislativa aprobada anoche por el Gobierno ucraniano.



“Estos documentos no se enviarán a unidades separadas o a misiones diplomáticas de Ucrania en el extranjero para ser expedidos”, añade la nueva disposición.



Según ha explicado el Ministerio de Exteriores de Ucrania, esta suspensión de la expedición de pasaportes es una medida temporal y permitirá alinear estos servicios con la nueva ley de movilización aprobada en Ucrania a mediados de abril, que prevé limitar el derecho a recibir servicios consulares a quienes eludan sus obligaciones con el Ejército.



La nueva ley -recordó el Ministerio- entrará en vigor el 18 de mayo, y prevé que los varones en edad militar que hayan cumplido con su obligación de registrarse presencialmente o a distancia en el registro de movilizables para poder ser llamados a filas si así lo decide el Ejército podrán recibir pasaportes fuera del país como el resto de ucranianos.



Una de las prioridades de la nueva ley de movilización es garantizar que todos los ciudadanos movilizables estén inscritos en ese registro.



La motivación de esta limitación de los servicios consulares a los varones en edad militar fuera del país ha sido explicada en sus redes sociales por el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba.



“Un hombre en edad de movilización viajó al extranjero, demostró a su Estado que no le importa su supervivencia (la del Estado) y después viene y quiere recibir los servicios de ese Estado”, escribió el ministro, que agregó que “estar en el extranjero no libra a un ciudadano de sus obligaciones con su patria”.



La introducción de la medidas se produce después de la aprobación a mediados de este mes de una nueva ley de movilización que clarifica el proceso de reclutamiento y prevé sanciones como la limitación de los servicios consulares de aquellos ciudadanos que no cumplan con sus obligaciones con el Ejército.



La nueva legislación busca mejorar la eficacia del proceso de movilización para reclutar a más ucranianos en edad militar en las filas del Ejército.

