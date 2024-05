El Real Madrid, campeón de Liga por trigésima sexta vez

El Real Madrid se ha proclamado este sábado campeón de liga por trigésima sexta vez en su historia al granar al Cádiz por 3-0 y aprovechar la derrota posterior del Barcelona en el campo del Girona por 4-2.

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que hubo "alegría contenida" en su plantilla tras derrotar al Cádiz, al "estar cerca el partido más importante" de la temporada, el que disputan el miércoles en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich.



"Para hacer una evaluación tenemos que esperar. LaLiga que hemos hecho ha sido espectacular, con mucha continuidad. Hemos fallado muy pocas veces y tenemos una ventaja merecida", opinó en rueda de prensa. "Lo hemos hecho tan bien que no hay muchos peros, aunque algunos hay. Hemos ganado pero no jugamos muy bien, hemos marcado solo cien goles más pero no jugamos muy bien. Hablame del mar, marinero", añadió.



Ancelotti se mostró satisfecho por el rendimiento de los suplentes ante el Cádiz en un partido que dijo era difícil de jugar, con la cabeza en el Bayern.



"Alegría contenida porque está muy cerca el partido que puede ser más importante de la temporada. Tenemos que estar contentos tras ganar un partido de los que son difíciles porque todos tienen en la cabeza el partido del miércoles. Los menos habituales han cumplido al cien por cien, como hicieron ante la Real Sociedad. Tenemos que ser pacientes y esperar porque el miércoles está muy cerca. Tenemos que recuperar muy bien para sacar nuestra mejor versión", dijo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es