El Barça femenino logra su quinto título de Liga consecutivo y el noveno de su historia

El Barcelona se proclamó este sábado campeón de liga por novena vez –quinta consecutiva- tras ganar 1-4 en Granada y conquistó, así, el título liguero una jornada antes que el año pasado y con un mayor balance goleador a estas alturas de la competición.



Las azulgranas consiguieron materializar el campeonato liguero en la jornada 26, a falta de cuatro partidos para el final del torneo, y lo consiguieron siendo invictas, con un total de 25 victorias y solo un empate. El curso pasado, terminaron la competición con una derrota y un empate, pero ambas fueron posteriores a ganar la liga.



Así, mientras que el balance de goles sí es mejor este curso, las azulgranas no han podido repetir el pleno de victorias antes de conseguir el título.



Sí que ha aumentado, sin embargo, la contundencia de sus goleadas; en la campaña anterior, las de Jonatan Giráldez consiguieron el título con una renta goleadora de 108 –por los 118 con los que terminaron el curso-, este año, las azulgranas lo han hecho con (118), a la espera de lo que puedan ampliar tal balance en cuatro partidos más.



Esta campaña no podrán repetir el pleno de victorias que consiguieron en la 2021-22, pero sí tienen la oportunidad de hacerlo invictas y con solo un empate, el que firmaron en febrero en su fortín y ante el Levante UD (1-1).



Si bien la renta goleadora de este curso es mayor, las azulgranas han encajado más (9) de lo que lo habían hecho a estas alturas el año pasado (5), aunque las de Giráldez terminaron el curso con un total de diez goles en contra.



En comparación con el curso anterior, las de Giráldez han conseguido menos porterías a cero antes de ganar la liga (17) por las 20 del curso pasado, pero han aumentado la contundencia de sus goleadas; el año pasado, las azulgranas ganaron solo seis partidos por cinco o más goles de diferencia, en esta ocasión, ya llevan el doble (12).



Además, también ha aumentado la intensidad con la que se han enfrentado a su rival más directo, el Real Madrid, al que el año pasado ganaron por 1-0 y 0-4 y este año por 5-0 y 0-3.



Con todo, las grandes protagonistas de esta hazaña han tenido los minutos muy repartidos, pero la futbolista que, hasta la consecución de la Liga F, ha sumado más es la delantera Clàudia Pina, por delante de las centrocampistas Aitana Bonmatí y Patri Guijarro y las defensas Ona Batlle y Marta Torrejón.



Por contra, la lateral sueca Fridolina Rolfö es la futbolista del primer equipo que menos minutos ha acumulado debido a lesión. En la portería, los minutos se los han repartido Cata Coll por delante de Sandra Paños.



En aportaciones al ataque, cabe destacar a Graham Hansen, que, hasta el momento, ha firmado un total de 18 goles y 17 asistencias. Salma Paralluelo ha marcado 17 tantos, la siguen Pina con 12 y Mariona Caldentey y Alexia Putellas con 7 cada una.



En asistencias, después de Graham, se encuentran Bonmatí (9), Esmee Brugts (6) y Batlle, Pina y Putellas empatadas a cinco.



Además en la Liga F, las barcelonistas han conseguido prolongar hasta el momento su racha de imbatibilidad en casa, en la que no pierden desde febrero de 2019; un hito que, como su palmarés –ambos sin precedentes en la máxima categoría del fútbol femenino español- escribirán los libros de historia.



Al margen de sus éxitos domésticos, el equipo de Jonatan Giráldez luchará a finales de mes por conseguir la Champions, competición que ha conquistado en dos ocasiones. Las catalanas también aspiran a llevarse la Copa de la Reina.

