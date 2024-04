La Junta acusa al Gobierno de "imponer" a Montero por encima de Moreno en la final de Copa

El consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, ha acusado al Gobierno de "imponer" a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el protocolo del palco de la final de la Copa del Rey de fútbol, que se celebra esta noche en Sevilla, por encima del presidente de la Junta, Juanma Moreno.



En declaraciones a periodistas, Sanz ha considerado que, tras la ausencia anunciada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, la presencia de Montero en su lugar supone "saltarse el lugar que le corresponde" y "faltar al respeto al presidente elegido por los andaluces", quien, a su juicio, debería ocupar ese espacio en el palco de autoridades.



"Plantear un atropello legal para simplemente una cuestión de protocolo la verdad es que nunca había pasado, porque no es legal", ha manifestado Sanz, quien ha pedido al Gobierno "respeto, que se cumpla la ley" y "que rectifique esta decisión", que es un "acto claramente ineficaz" al no cumplir "con los requisitos planteados por las normas".



Por ello, la Junta ha pedido en un escrito a la Federación de Fútbol que "evite este atropello político y jurídico" y que "se siga cumpliendo la tradición", ya que el presidente de la Junta de Andalucía "es el representante del Estado en Andalucía".



Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a EFE que "no se puede hacer confrontación de todo" y han defendido que el protocolo "cumple estrictamente lo que marca la norma" y "lo organiza la Casa Real".



Además, han considerado que a Moreno "le preocupa más el protocolo que ninguna otra cosa" y que las declaraciones de Sanz sólo demuestran que el Gobierno andaluz "está nervioso" y "pasa por un mal momento por los escándalos en sanidad y las dudas sobre los contratos en el estadio de La Cartuja".

