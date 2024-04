Los funcionarios de prisiones bloquean los accesos a las cárceles de Brians

Funcionarios de prisiones bloquean desde las 07:00 horas de este jueves los accesos a los centros de Brians 1 y Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en contra del inicio de las conversaciones entre el departamento de Justicia y los sindicatos si no dimiten antes la consellera y el responsable de las prisiones.



El pasado martes 2 de abril, el Govern y los sindicatos retomaron el diálogo tras la crisis abierta por el asesinato de una cocinera del centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), a manos de un preso que después se suicidó.



En esta reunión, ambas partes acordaron crear un grupo de trabajo técnico para abordar la seguridad en el interior de las prisiones, cuya primera reunión se celebra este jueves a las diez de la mañana, y proseguir en otra mesa de diálogo con la mejora de las condiciones laborales de los funcionarios que ya se puso en marcha hace unos meses.



Sin embargo, grupos de funcionarios se oponen a estas negociaciones, si antes no dimiten la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el responsable de las prisiones catalanas, Amand Calderó, lo que ha motivado que a primera hora de esta mañana se hayan bloqueado de nuevo los accesos a las dos prisiones de Brians.



Unos 300 funcionarios han levantado barricadas y quemado neumáticos en los accesos a las prisiones, dificultando de esta manera que el personal de los centros pueda entrar a los mismos, han informado a EFE fuentes de los concentrados, que han iniciado su protesta a las 07:00 horas.



Los Mossos d'Esquadra han desplazado a varias unidades de los antidisturbios, y han advertido a los concentrados de que pueden ser desalojados si persisten en su protesta.



Los concentrados, en un comunicado, denuncian que la reunión del pasado martes entre Govern y sindicatos fue un "engaño y una burla a la plantilla", ya que los representantes sindicales acudieron a este encuentro "a escondidas y de espaldas" a los trabajadores.



Advierten de que mantendrán el bloqueo a estas dos prisiones hasta que no se anule la reunión del grupo de trabajo sobre seguridad prevista para hoy, y cuando se garantice que las conversaciones no tendrán "continuidad" sin que haya antes dimisiones: "No hay negociación sin dimisiones", concluye el comunicado.



Según los funcionarios que han bloqueado los accesos a los dos centros de Brians, se están cubriendo las necesidades básicas, después de que se hayan organizado las entradas de personal sanitario, cocinero y de un retén de personal.



A la reunión de hoy acuden todos los sindicatos, menos ACAIP, que considera que esta no tiene "sentido", y por el hecho de que se les haya excluido por ser el más "beligerante", ha dicho a EFE su portavoz, Francesc López.

