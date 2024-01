La Marina británica alerta de dos ataques contra barcos frente a las costas de Yemen

La Marina británica alertó este jueves de al menos dos ataques contra buques en el mar Arábigo, frente a las costas de Yemen, poco después de que Estados Unidos anunciara que bombardeó unos misiles que los rebeldes chiíes hutíes yemeníes iban a usar contra buques.



El Ejército británico señaló que ha recibido un informe de cuadro drones no identificados volando cerca de un buque mercante a 85 millas al sureste de Ash Shihr, en Yemen, mientras que una de las aeronaves no tripuladas cayó muy cerca del buque.



La fuente indicó que la coalición naval internacional, encabezada por Estados Unidos y de la que el Reino Unido forma parte, "están respondiendo", sin dar a conocer más detalles sobre el tipo de buque atacado.



A los pocos minutos de informar de este ataque, la Marina británica alertó de otro incidente al sureste de Adén, capital provisional del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.



Ambos lugares se encuentran alejados de las posiciones que controlan los hutíes, que aún no han reivindicado estas acciones.



Estado Unidos lanzó hoy su quinto ataque sobre los hutíes desde que el grupo insurgente empezara el pasado noviembre a atacar en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb a barcos que, según aseguran, están relacionados con Israel o se dirigen hacia ese país.



Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron el 12 de enero su primer ataque contra objetivos en el Yemen relacionados con los hutíes, en lo que fue el primer gran acto de represalia contra los insurgentes por los ataques en el mar Rojo.



Además, en el plano diplomático, Estados Unidos anunció el miércoles la designación como "terroristas" de los hutíes, algo que el grupo consideró un "honor".

