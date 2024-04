Alcaraz bordea la eliminación en un partido empatado a errores y genialidades

Carlos Alcaraz, doble defensor del título en Madrid, bordeó la eliminación ante el alemán Jan-Lennard Struff, al que finalmente venció por 6-3, 6-7 (5) y 7-6 (4) en un partido plagado de errores y de genialidades por parte de ambos.



El campeón y el finalista de 2023 volvieron a verse las caras un año después de que el español se impusiera en el partido por el título (6-4, 3-6 y 6-3) y Alcaraz, segundo cabeza de serie, repitió triunfo en tres mangas, pero con dos desempates, después de dos horas y 52 minutos.



Su rival en cuartos de final será el ruso Andrey Rublev, séptimo favorito, que ganó en octavos al neerlandés Tallon Griekspoor por 6-2 y 6-4.



Alcaraz tuvo el partido ganado varias veces y otras tantas regaló su ventaja. Jugó un mal desempate en el segundo set y malgastó cuatro puntos de partido en el tercero. Pero su gran clase salió al rescate, aunque se hizo esperar.



El año pasado desde la final de 2023 fue poco tiempo para que el dos veces ganador del título olvidase el rival tan incómodo que es el alemán.



Struff lo demostró enseguida, cuando obligó a Alcaraz a remontar un 15-40 para hacerse con el tercer juego. Con atrevidas subidas a la red desde el primer momento para acortar los puntos. Pero el español encontró la manera de pasarle y hacerle repensar su estrategia.



La primera rotura llegó en el sexto juego y aún así los dos siguientes servicios de Alcaraz no fueron tarea fácil. Struff eludió dos bolas de set antes de ceder el parcial.



Un excelente primer juego al resto puso a Alcaraz en ventaja en la segunda manga. Struff, ganador en Múnich hace dos semanas, se vio arrastrado a intercambios vertiginosos que casi siempre terminaron con un golpe del jugador de El Palmar a la esquina.



Dos juegos seguidos de Struff, que aprovechó la menor grieta en el tenis de Alcaraz, volvieron a equilibrar el set.



Con 4-4, Alcaraz tiró un juego al resto con cuatro errores consecutivos. No podía fallar con su siguiente saque y a punto estuvo de hacerlo (30-30), con alguna dejada innecesaria, pero lo arregló con su servicio y el set se dirigió al desempate.



El alemán sacó con rabia y volvió a dar espectáculo en la red (6-3). Un saque de Struff cantado fuera y que el 'ojo de halcón' dio por bueno entregó definitivamente el set al finalista de 2023.



Alcaraz, que volvió a jugar con el brazo derecho protegido con un manguito, vio llegado el momento de no escatimar fuerzas con la diestra. Consciente de los errores cometidos en el parcial anterior, ajustó pero no eliminó los riesgos, perfiló los tiros e intentó mantener a Struff lejos de la red.



El 'break' llegó con el 3-1 y el peligro reapareció con una bola de rotura en el 4-2 y volvió a reaparecer cuando Alcaraz sacaba para ganar, en un juego para olvidar: el español desperdició cuatro puntos de partido. Una doble falta, varias derechas fuera, una mala dejada... los fallos de Alcaraz llegaron en el momento más inoportuno.



La victoria del español se hizo realidad en un nuevo desempate con idéntico baile de errores. Del 3-0 de Alcaraz se paso al 4-3 de Struff. Hasta ahí llegó el alemán, que estuvo muy cerca de ganar. Pero a Alcaraz le acompañó su tenis en el momento final.



Con su nueva victoria, empató el récord de Rafael Nadal de 14 seguidas en Madrid.

