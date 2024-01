Rusia derriba un total de cinco drones ucranianos en cuatro de sus regiones

Los sistemas rusos de defensa antiaérea derribaron esta madrugada un total cinco drones ucranianos de ala fija en cuatro regiones de Rusia, tres de ellas sin frontera con Ucrania.



Dos de los aparatos fueron interceptados sobre la región de Rostov, fronteriza con Ucrania, señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.



Según el comunicado castrense, las defensas antiaéreas destruyeron además un aparato no tripulado sobre el territorio de la región Tula y otro sobre la de Kaluga, ambas aledañas a la de Moscú.



Defensa no ofreció ningún detalle de estos ataques, que calificó de "terroristas".



El gobernador de la región de Kaluga, Vladislav Shapshá, informó de que el dron destruido en su entidad estalló sobre una estación de bombeo, que resultó dañada.



Un quinto dron se estrelló contra el tejado de un edificio en la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, a más de 300 kilómetros de la frontera oriental de Ucrania.



Según el gobernador de esa entidad federada, Alexandr Gúsev, el ataque no causó víctimas.



El ejército ucraniano realiza diariamente desde hace varias semanas ataques contra la retaguardia rusa, sea con misiles o drones.

