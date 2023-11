España se impone en Huelva a Hungría y da otro paso hacia la Eurocopa Sub 21

La selección Española Sub 21 se impuso por 2-0 a Hungría en Huelva con goles de Carlos Marín y Pablo Torre, triunfo con el que se mantiene líder del grupo B y da otro paso más hacia la clasificación para la Eurocopa de 2025.



El equipo que dirige Santi Denia fue dominador del encuentro, con mucha posesión y llegadas al área, pero le costó generar cada ocasión que tuvo ante una correosa Hungría, que vendió cara la derrota. Al final la calidad española marcó la diferencia con un gol en cada periodo.



La selección española salió desde el inicio al ataque. Copaba la posesión de balón y trenzaba fútbol buscando la línea de fondo para poner centros laterales, con un activo Fran Pérez. También buscaba pisar área por zonas interiores, donde se movía con amplitud por la mediapunta Fermín López, siempre muy aplaudido por sus paisanos onubenses.



Por su parte el combinado húngaro se dedicaba a cerrar espacios, con dos líneas muy juntas, pero con el área rival a muchos metros. Sólo creó peligro con un potente tiro lejano de Barnabás Kovács, que se fue cerca del marco de Pablo Cuñat. Éste después tuvo que intervenir ante un tiro envenenado de falta de Alex Szabó



Antes de eso arrancó un gran “ohh” en el Nuevo Colombino con una exquisita ruleta dentro del área Fran Pérez tras una buena conducción, pero no pudo enganchar el tiro. Poco después, tras una subida, Hugo Novoa remató de cabeza a las manos de Hegyi y a la media hora Fermín López encendió a la afición con un tiro lejano.



El premio a la insistencia española, tras mucho toque y llegadas, lo encontró en el minuto 36 Carlos Martín. Definió a la perfección en el área pequeña un centro de Álvaro Fernández que tocó Diego López.



Con el 1-0 la grada comenzó a hacer la ola y el equipo de Santi Denia trató de acrecentar el espectáculo con un segundo gol, que no llegó. Volvió a la carga ‘la Rojita’ en la segunda parte, muy presionante y robando en campo contrario ante una Hungría muy cerrada.



En esta dinámica, la posesión era claramente española, fluyó el fútbol, pero faltaba algo de profundidad. Diego López buscó con la zurda la escuadra tras una buena jugada y en otra éste combinó con Carlos Martín y Turrientes, que disparó alto.



Pasado el minuto 60 el seleccionador español realizó un triple cambio y dio entrada a Samu Omorodion, Assane Diao y Pablo Torre. Justo con los cambios una transición magiar sorprendió a todo el equipo y Álvaro Fernández cortó prodigiosamente el tiro de Vancsa. El despiste quedó en anécdota porque poco después Samu se internó por la izquierda y disparó duro. El rechace lo colocó entre un mar de piernas en el fondo de las mallas otro recién ingresado en el terreno de juego, Pablo Torre, que colocó el 2-0.



La reacción española fue fulgurante y buscó hasta el final el tercer gol. Turrientes enganchó un buen disparo y Assane se marcó una galopada espectacular, repleta de potencia, desde casi posiciones defensivas y hasta línea de fondo. Ya en los minutos finales también Samu rompió a la defensa pero se quedó sin ángulo ante Hegyi y la cedió atrás sin encontrar rematador.



Hungría tuvo alguna llegada con mala finalización, pero el partido se fue apagando y bajó el control mediante la posesión de España, que amarró una victoria importante para acercarse a la clasificación matemática para la Eurocopa de 2025.



Ficha técnica:



2.- España: Pablo Cuñat; Hugo Novoa, Alejandro Francés, Rafa Marín, Álvaro Fernández; Fermín López (Pablo Torre, m. 63), Pablo Barrios (Gabri Veiga, m. 88), Turrientes (Javi Guerra, m. 74); Fran Pérez (Samu Omorodion, m. 63), Carlos Martín (Assane Diao, m. 63), Diego López.



0.- Hungría: Hegyi; Alex Szabó, Péter Baráth, Márk Csinger; Kevin Kállai (Eördögh, m. 72), Komáromi (Mátyás Kovács, m. 46), Bényel, Barnabás Kovács (Kosznovszky, m. 72), Barna Benczenleitner; Vancsa (Kocsis, m. 81), Gruber (Lisztes,m. 54)



Árbitro: Jarred Gillett (Australiano). Amonestó en los locales a Carlos Martín, Rafa Marín y Hugo Novoa; en los visitantes a Komáromi, Alex Szabó, Bényei y Kosznovszky.



Goles: 1-0, M. 36: Carlos Martín; 2-0, M. 67: Pablo Torre.



Incidencias: Cuarto partido de la selección española Sub 21 del grupo B clasificatorio para el Campeonato de Europa de 2025, disputado en estadio Nuevo Colombino de Huelva ante unos 12.857 espectadores.

