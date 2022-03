Teresa Rodríguez pide a Aguirre que haga unos cursos de perspectiva de género

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que haga unos cursos de formación en violencia de género, después de que se haya referido a la violencia machista como intrafamiliar.



La dirigente gaditana ha lamentado la "clara ignorancia" de Jesús Aguirre, y ha considerado que sus declaraciones ponen en evidencia que "desconoce" las causas de la violencia de género.



"A las mujeres no las matan porque tengan familia sino porque existe un sistema de dominación que se llama patriarcado", ha esgrimido.



Rodríguez cree que las polémicas declaraciones del consejero demuestran que el discurso de la extrema derecha de Vox está "colonizando" el Gobierno andaluz de Juanma Moreno y asegura que "no se trata un hecho inocente, causal ni exento de gravedad".



En su opinión, lo que se hace con el término violencia intrafamiliar es "ignorar" las causas de la violencia machista y, por tanto, evitar que se pueda luchar contra su repetición.



"A las mujeres las matan porque existe un sistema de dominación histórico que se llama patriarcado y una expresión cultural que es el machismo y que atraviesa nuestras relaciones, especialmente, nuestras relaciones familiares y emocionales", ha explicado.



Para la portavoz de Adelante, "si alguien no quiere reflexionar sobre sus causas es, de alguna manera, cómplice consciente o inconscientemente de la repetición de este tipo de crímenes que, en su expresión más dura, es el feminicidio pero que también es la discriminación y el sometimiento cotidianos".



También ha expuesto que el hecho de que el 90 % de los asesinatos en el ámbito de las relaciones afectivas sea de hombres contra mujeres "no es casual y tiene que ver con ese sistema de dominación".



Ante la "ignorancia" del consejero, Rodríguez se ha prestado a solucionar su "falta de formación" y darle cuando quiera unos cursos sobre perspectiva de género que "le van a venir muy bien para ejercer su labor".

TE RECOMENDAMOS