Aragonés asegura que ERC se quedará en la oposición para gestionar una "nueva etapa"

ERC ha obtenido 20 diputados en las elecciones de este domingo, 13 menos que en 2021, y su candidato, el todavía presidente catalán, Pere Aragonès, ha dicho que al partido le toca pasar a la oposición para dar paso a la "nueva etapa" que se abre a partir de ahora.



Aragonès ha dicho que las responsabilidades individuales y colectivas se deberán asumir una vez que la formación haya analizado con más calma los resultados, con lo que ha abierto la puerta a abandonar la primera línea política.



Los diputados de ERC podrían ser determinantes para alumbrar un tripartito de izquierdas -opción que parece descartada, atendiendo a las palabras de Aragonès- o investir al socialista Salvador Illa sin entrar en un Govern con él, dado que el independentismo en su conjunto ha perdido la mayoría.



Estos 20 diputados cosechados por la candidatura liderada por Aragonès representan el peor resultado de los republicanos desde 2010, cuando cayeron hasta los diez escaños, antes de que el liderazgo del partido lo asumiera Oriol Junqueras.



En la comparativa con 2021 y con casi el 99 % escrutado, ERC ha perdido 13 escaños (hasta los 20), más de 180.000 sufragios (hasta los casi 425.000) y 7,61 puntos porcentuales de apoyo (hasta el 13,68 %).



Por demarcaciones, en Barcelona ha perdido siete diputados y se queda con doce; en Girona pierde la mitad y obtiene solo dos. En Lleida y Tarragona se queda con tres por territorio, dos menos que en 2021 en cada caso.



"Hoy hemos obtenido unos muy malos resultados. Ha continuado la tendencia de las municipales y generales y no hemos podido revertirla", ha lamentado el president.



Aragonès ha dicho que la batalla electoral la ha ganado "la oposición" a su ejecutivo y ha citado explícitamente al PSC y a Junts: "La polarización ha marcado los resultados y corresponderá a la oposición gestionar la nueva etapa que se abre a partir de ahora".



ERC, en cambio, "trabajará para continuar con su proyecto político desde la oposición", ha añadido.



El president se ha mostrado "orgulloso" de lo hecho por su Govern (que comenzó siendo de coalición, con Junts, y acabó conformado en solitario por ERC desde octubre de 2022) y ha asegurado que el proyecto de los republicanos se debe "poner al día", si bien ha reivindicado los 93 años de historia de la formación y sus valores.



Los sondeos publicados en las últimas fechas, pero también los que manejaban los republicanos, ya auguraban una pérdida de apoyos para ERC -aunque no de este calibre- y que la distancia con Junts -que ha logrado 35 escaños- en la pugna por la segunda plaza se iba ampliando.



La lectura del partido es que ni lo hecho desde el Govern ni la apuesta por abrir una vía negociadora con el Estado ha logrado movilizar a su electorado, y por ello ya desde el inicio de la campaña Aragonès elevó el tono ante Salvador Illa y Carles Puigdemont, más allá de reivindicar su obra de gobierno.



La probable marcha de Aragonès abrirá un debate en el seno de la formación sobre el liderazgo del partido. Oriol Junqueras mantiene la presidencia, pero sigue inhabilitado para cargo público a la espera de que se aplique la amnistía, todavía en trámite parlamentario.



Nombres que pueden coger fuerza, según fuentes consultadas, son el del ahora conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, o el de la secretaria general del partido, Marta Rovira, instalada en Suiza aunque en su caso no pesa sobre ella una pena por inhabilitación, mientras que la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, perdería opciones dados los malos resultados de esta noche.

