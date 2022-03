Jesús Aguirre ve mejor hablar de violencia intrafamiliar que de violencia de género

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha señalado hoy que el concepto de "violencia intrafamiliar" puede ser preferible al de "violencia de género" por ser más "representativo", en la medida en que el primero incluye al segundo.



Aguirre, en un desayuno organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la ley que ha planteado Vox en Castilla y León para llegar a un acuerdo de Gobierno con el PP, una Ley de Violencia Intrafamiliar que sustituirá a la de Violencia de Género, ha señalado que no ve problema en esa denominación.



"La violencia de género es la del hombre contra la mujer, mientras que la violencia intrafamiliar incluye también la que se dirige contra niños o personas mayores. Puede ser más representativa de lo que sucede en nuestra sociedad y, en ese sentido, no veo problema en ampliar el concepto", ha señalado.



"Lo importante es tener tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia", ha añadido.



Preguntado sobre el acuerdo de gobierno en Castilla y León y en recuerdo del apoyo a la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía por parte de Vox, se ha referido a que ni este partido, ni el PSOE, ni Unidas Podemos, apoyaron los últimos presupuestos de la Junta.



"Uno de los palos más grandes que ha recibido el actual Gobierno en Andalucía ha sido el voto en contra de los presupuestos de 2022 de Vox, PSOE y UP, un tripartido absurdo, como si en el Congreso (Santiago) Abascal apoyara a Pedro Sánchez contra un Ejecutivo del PP", ha dicho.



Se ha referido al gobierno de Moreno Bonilla como un equipo cohesionado, que funciona perfectamente: "Todos remamos en el mismo sentido".

