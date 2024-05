Igualdad retira la financiación a la polémica campaña sobre violencia sexual de Almería

El Ministerio de Igualdad ha comunicado al Ayuntamiento de Almería que retirará la financiación de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se han empleado para la polémica campaña sobre la violencia sexual contra la infancia, ya retirada por el consistorio almeriense.



El departamento dirigido por Ana Redondo, que ya exigió este domingo la retirada de la campaña, ha informado en un comunicado de que los fondos del Pacto de Estado "bajo ningún concepto" pueden financiar esta iniciativa.



En el cartel retirado se veía la fotografía de un niño sobre el mensaje "si dice no, no es sexo, es agresión", acompañado a su vez de la información de que "el 72, 3 % de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".



El consentimiento al que hace referencia el cartel no existe para la infancia y la adolescencia: por debajo de 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual.



Tras las críticas recibidas, el Ayuntamiento de Almería -gobernado por el Partido Popular- aseguró que desplegar este cartel fue un "error" y que procedía a retirarlo.



Este lunes, Igualdad ha subrayado que la financiación de la citada campaña no podrá financiarse con dinero del Pacto de Estado porque "no se encuadra, en modo alguno, en ninguno de los ejes y medidas propuestos".



Además, ha explicado que en 2023 el Ayuntamiento de Almería recibió 114.397 euros de los fondos del Pacto para desplegar las medidas recogidas en este instrumento de lucha contra las violencias sobre las mujeres.

