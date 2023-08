¿Conoces el timo de la maleta? La Policía ha desarticulado una red que estafó 6.500 euros

Agentes de la Policía Nacional desarticulan un grupo criminal que estafó más de 6.500 euros mediante el “timo de la maleta”. El grupo operativo puso en marcha el dispositivo de ciberpatrullaje a raíz de denuncias interpuestas por distintas entidades bancarias. Los investigados contactaban con las víctimas haciéndose pasar por familiares y amigos con la excusa de que tenían que afrontar algún pago. En caso de recibir este tipo de mensajes se recomienda no responder, bloquear ese número de teléfono para que no pueda volver a contactar y reportar a la Policía Nacional

La investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia se inició tras la denuncia del director de una entidad bancaria de varias estafas cometidas con la modalidad del “timo de la maleta”.

El modus operandi consiste en el envío masivo de mensajes en los que los estafadores se hacen pasar por familiares o amigos que se encuentran en el extranjero y necesitan dinero para pagar unas tasas, multa o envío de equipaje. Generalmente, suelen manifestar que por problemas a última hora con la documentación no han podido realizar el viaje, pero que su equipaje ha salido con el avión y necesita que la víctima se acerque al aeropuerto a por ella, para lo que facilita lo que parecen unos resguardos de facturación haciendo creer que deberá abonar unas tasas. Inmediatamente solicitan dinero a través de una aplicación de pago para poder recuperar sus pertenencias que después recogerá cuando llegue a España.

Los agentes iniciaron una investigación en la que se analizaron decenas de denuncias, correos electrónicos y líneas telefónicas que estaban siendo empleadas por los investigados para contactar y estafar a las víctimas, así como cuentas bancarias donde llegaron a ingresar grandes cantidades de dinero, el cual extraían tan pronto como lo percibían. Finalmente, fueron identificados los cuatro integrantes de esta red criminal -de los cuales dos han sido detenidos en Madrid y uno más es un investigado no detenido- que cometió más de 100 estafas en distintos puntos del país.

Gracias a la investigación se analizó toda la información proporcionada por las diferentes entidades bancarias, empresas proveedoras de servicios y de envío de dinero inmediato. Se analizaron cuentas bancarias y titularidades y se identifico a este grupo criminal, que habría obtenido en total un beneficio económico de más de 6.500 euros mediante estas estafas.

Consejos para no ser víctima de esta estafa

Para evitar ser víctima de fraudes de este tipo desconfía de mensajes recibidos desde teléfonos desconocidos. Realiza comprobaciones e intenta contactar con el amigo o familiar que supuestamente te está escribiendo e incluso con la compañía aérea. Si detectas que efectivamente se trata de una estafa, bloquea al número de teléfono para que no pueda volver a contactar y reporta a la Policía Nacional. Además, nunca debes de realizar ingresos ni transferencias si no conoces el número y no te da suficientes garantías de que efectivamente se trata de tu contacto.