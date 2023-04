Lanjarón lanza ‘Origen’ junto a las dj’s Mëstiza para celebrar la cultura de Andalucía

Este jueves, a pocos días del inicio de la celebración de la Feria de Abril, Lanjarón y Mëstiza presentan la canción ‘Origen’ en un evento organizado por la marca en el recinto Maquiavelo, en Sevilla.

El lanzamiento de esta pieza se enmarca dentro de la iniciativa de Lanjarón de recuperar la voz de uno de los poetas más conocidos en el panorama andaluz, Federico García Lorca. Una voz de la que no existen registros.

Para la composición del tema, el dúo de DJ’s y productoras musicales Mëstiza se ha inspirado en melodías y sonidos que caracterizan a la tierra y raíces únicas que vieron nacer a Lorca, Andalucía.

La combinación de música electrónica, ritmos flamencos, el sonido del agua y las voces de los andaluces recolectadas ponen en valor la cultura “extraordinaria” que une a todos los andaluces.

La marca acompaña esta presentación con un videoclip que ha sido rodado en las cumbres más altas de Sierra Nevada, en Granada, donde nace su agua, dando así voz al poeta como nunca antes se ha hecho.

En el Día de Andalucía, Lanjarón invitó a todo el pueblo andaluz a participar en su campaña recitando uno de los poemas más conocidos de Lorca: ‘Agua, ¿dónde vas?’. A lo largo de un mes, la marca ha recibido la voz de todos los andaluces que han querido reivindicar así su orgullo de pertenecer a unas raíces tan únicas, para tener la posibilidad de formar parte de una canción que rinde homenaje a una de las figuras más populares de Andalucía.

“Nos sentimos orgullosos de poder presentar al público un proyecto en el que llevamos muchos meses trabajando. Gracias a la colaboración de todas las personas de nuestro equipo y Mëstiza, esta canción puede ser hoy escuchada por todos los andaluces. Una pieza que hemos creado por y para ellos. La iniciativa surgió del pensamiento de que debíamos hacer algo que conectara el origen extraordinario de Andalucía y nuestra agua con la cultura andaluza y sus raíces únicas. Y qué mejor manera que hacerlo con una campaña que recupera la voz de un símbolo andaluz, a la vez que ponemos en valor el entorno natural y de máxima pureza del que surge nuestra agua. Tanto a Lorca como a Lanjarón nos une un legado y origen único”, explica Alexandra Montañes, directora de marketing de Aguas de Danone Iberia.

“Formar parte de esta iniciativa y poder recuperar la voz de Lorca nos llena de alegría. Hemos compuesto esta canción cuidando al detalle cada una de las voces presentes, y fusionando todos los elementos sonoros para que el pueblo andaluz pueda conectar instantáneamente con la pieza. Tenemos una gran conexión con esta tierra, su cultura y su arte y, desde que nos embarcamos en esta aventura, nos hemos sentido todavía más conectadas con Andalucía. Esperamos que este tema pueda llegar al corazón de todos los andaluces, así como a llegado al nuestro y al de todo el equipo de Lanjarón”, señala Mëstiza.

“Cuando descubrimos que no existía ninguna grabación de la voz de Lorca no dábamos crédito, ¿Cómo podía ser? Y ahí nació la semilla del proyecto. Había que recuperarla ¿Cómo? Pues desde la voz del pueblo andaluz, su pueblo, sus raíces, su origen. Y es que cada vez que un andaluz o andaluza recita uno de sus versos recupera esa voz que no está registrada, pero existe. Lorca no sólo está vinculado a Andalucía, Lorca está vinculado a Lanjarón y a su extraordinaria agua. Así que lo teníamos todo, solo faltaba darle una forma. Una forma que conectara el origen y las raíces con el presente. Y ahí teníamos quien nos podía hacer el match perfecto: Mëstiza”, declara Jordina Carbó, directora creativa ejecutiva de VMLY&R, agencia creativa del proyecto. VIDEOCLIP

Con su mesa de mezclas, Mëstiza y el equipo de Lanjarón se trasladaron a las cumbres de Sierra Nevada en Granada para grabar el videoclip de la canción ‘Origen’. El agua y las montañas, las voces de toda Andalucía y la música de Mëstiza son el trinomio protagonista de este vídeo, que busca evocar la pureza única del lugar del que surge el agua Lanjarón.

“Queremos aproximar nuestros orígenes y raíces a todos los andaluces. A través del videoclip, conseguimos transmitir lo que para nosotros significa ser un agua mineral natural y de máxima pureza que nace en lo más alto de Sierra Nevada, y lo que simboliza tener un origen andaluz”, expone Alexandra Montañes. Lanjarón acompaña el estreno de la canción con una colección de 5 botellas con un diseño exclusivo que cuenta con todos los elementos que identifican la personalidad y carácter de Andalucía y Mëstiza. Los abanicos, la música, el sol y las manos son solo algunos de los gráficos que conforman la nueva imagen de las botellas.

“Una edición especial que realza la cultura y origen de la marca. Hemos trabajado estos diseños con mucho cariño, para conseguir transmitir la pasión que sentimos por nuestra tierra”, indica Alexandra Montañes.

Esta colección estará disponible tanto en las grandes superficies y los supermercados como el canal Horeca, decorando así todas las botellas de 75cl de la marca.