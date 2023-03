¿Conducir a los 17 años? DGT, expertos, víctimas y autoescuelas opinan

Bruselas quiere adelantar a los 17 años la edad en la que se pueda sacar el carné de conducir automóviles y camiones. La medida ya se aplica en algunos países europeos, pero ¿sería bien recibida en España? Responsables de tráfico, expertos en seguridad vial, asociaciones de víctimas y autoescuelas responden.



La propuesta de la Comisión Europea establece ciertas reglas: los jóvenes deberán conducir acompañados de un conductor, de más de 25 años y con 5 de permiso, hasta cumplir la mayoría de edad, y tolerancia cero con el alcohol durante dos años.



LAS CIFRAS

Las datos constatan que se está retrasando la edad en la que los españoles se sacan el carné de conducir. El pasado año, la Dirección General de Tráfico (DGT) tramitó 278.570 carnés de clase B (turismos y furgonetas) a jóvenes de entre 18 y 20 años de un total de 594.960 expedidos.



Además, de los 5.129 permisos C1 (vehículos de 3.500 a 7.500 kilos como máximo) cursados, 95 fueron a jóvenes de 18 a 20 años; y de los 34.346 de la clase C que acredita para la conducción de camiones sin límite de peso, 33 correspondieron a personas de esa franja de edad.



Salvo excepciones, en España el carnet C sólo puede obtenerse cumplidos los 21 años, mientras que para el C1 únicamente se requiere la mayoría de edad.



LA DGT, A FAVOR DE LA MEDIDA

La CE ha remitido su propuesta de modificación de la directiva de permisos de conducción a los países, uno de cuyos objetivos principales es la promoción de la seguridad vial en los conductores más jóvenes, pero también hacer más atractivo para ellos el transporte de mercancías, sin comprometer la seguridad vial.



La conducción acompañada es una medida que lleva funcionando con éxito en muchos países de la Unión Europea como, por ejemplo, en Francia, señala a EFE la subdirectora de formación de la DGT, María José Aparicio.



Según explica, esto permite que en el momento en el que un joven obtiene el permiso y se enfrenta a la conducción solo, lleva una experiencia previa en la circulación acompañado de un tutor que cumple una serie de requisitos.



España, en principio, está de acuerdo con la medida a pesar de que, como recuerda Aparicio, es un país sin experiencia en conducción acompañada.



"Tendremos que valorarlo detenidamente en el momento en que se apruebe la directiva en la que se regulará cómo y en qué condiciones se implementará", indica.



EXPERTOS EN SEGURIDAD VIAL: UNA BUENA IDEA QUE PUEDE APORTAR

El director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, Jesús Monclús, considera que si un conductor novel de 18 años puede salir a la carretera casi sin restricciones tras un periodo de aprendizaje, en ocasiones de pocas semanas, "un acceso más progresivo, con un mayor número de kilómetros de experiencia y acompañado por un tutor responsable, debería ser una buena idea".



La fundación propone que los adultos acompañantes asistan a algún tipo de seminario que permita validar su idoneidad y les dote de habilidades para ejercer adecuadamente un papel tan importante.



Además, Monclús incide a EFE en la importancia de que la formación de "conductores-becarios" incluya su participación en módulos de concienciación en donde se interactúe con víctimas de tráfico, aprendan primeros auxilios y hagan recorridos en bici para empatizar con los usuarios más vulnerables.



Desde la Fundación RACE, su portavoz de movilidad y seguridad vial Nuria Alonso, se muestra "satisfecha" con una medida que "va a aportar", puesto que implica introducir antes a los jóvenes en la movilidad segura y hacerles partícipes de la responsabilidad que supone circular con un vehículo.



"Cuanto antes introduzcamos a los jóvenes en la seguridad vial, mejor", opina Alonso, que recalca que la formación es una herramienta que les ayuda también como usuarios de patinetes y bicicletas que ahora utilizan "sin ninguna base de conocimiento".



Alonso valora, además, que se les permita obtener el permiso C para así poder acceder a ciertas profesiones de las que "ahora mismo estamos necesitados".



LAS VÍCTIMAS: FUNDAMENTAL TRABAJAR EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO

Si la medida funciona en otros países también puede funcionar aquí. Opina la presidenta de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme), Mar Cogollos, que pide una "formación presencial completa", en la que se trabaje no solo la parte reglamentaria, sino también las actitudes, la percepción del riesgo, para que entiendan lo que se juegan tanto ellos como los demás.



Cogollos pone también el acento en la importancia de elegir bien el tutor y en la supervisión y el control que impida que los conductores de 17 años tengan la tentación de coger el coche sin acompañante. En ello cree que los padres deberán estar muy atentos.



Al presidente de la asociación de víctimas de accidentes DIA, Paco Canes, la iniciativa, en principio, le parece bien, pero no ve que sea una medida "tan necesaria", por lo que "si nos mantuviésemos en la misma situación que estamos ahora tampoco pasaría nada".



No cree que vaya a beneficiar a la seguridad vial "teniendo en cuenta que existe un pico de siniestralidad en el grupo de conductores de hasta 25 años".



"Si reducimos la edad para poder empezar a conducir, estamos asumiendo un riesgo innecesario que puede hacer que haya un repunte de siniestralidad en esa franja de edad al aumentar el número de conductores", opina.



AUTOESCUELAS, PREPARADAS, AUNQUE NO CREEN QUE HAYA UNA AVALANCHA

Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), se muestra a favor de la medida siempre y cuando se garantice una buena formación por parte de profesores acreditados por la DGT, si bien valora la incorporación progresiva y tutelada a la circulación.



A pesar del déficit de profesores de formación vial, un tema en el que están trabajando con la DGT y que podría solucionarse en breve, Lorca asegura que las autoescuelas tendrían capacidad para absorber la mayor demanda que podría derivarse de la medida, aunque tampoco cree que habría "una avalancha".



Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Autoescuelas (ANAES), Álvaro Llamas, pide a las administraciones "prudencia" y que se estudie el tema con "mucha cautela", por las consecuencias que puede suponer para la seguridad vial.