¿Dos paradas del AVE en la España vaciada sin ser servicio público?

¿Puede la España vaciada tener dos paradas ferroviarias del AVE, una de ellas situada en un pueblo de 31 habitantes, sin que sean declaradas servicio público? La respuesta parece obvia pero la realidad es que las estaciones de Otero de Sanabria (Zamora) y La Gudiña (Orense) no tienen la Obligación de Servicio Público (OSP) para Renfe desde principios de año.



La declaración OSP del tramo Zamora-Orense de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia sí beneficia a las estaciones de las dos capitales de provincia pero no a las dos paradas intermedias, por lo que los viajeros de la comarca zamorana de Sanabria y de la orensana de Viana deben utilizar pequeños trucos para acogerse a los descuentos de hasta el 75 % habilitados para los usuarios recurrentes.



Aunque el problema pueda parecer nimio a ojos de Madrid o las grandes ciudades gallegas que une ese trazado ferroviario no lo es tanto si, más allá de los 31 vecinos de Otero de Sanabria, se pone la lupa en los más de 2.500 habitantes que suman Puebla de Sanabria y La Gudiña, los vecinos de otros municipios de las comarcas en las que se ubican las estaciones de Sanabria Alta Velocidad y A Gudiña-Porta de Galicia o los potenciales usuarios lusos.



Todos ellos hacen, por ejemplo, que un día entre semana a media mañana en pleno invierno, en el aparcamiento de la estación ferroviaria sanabresa haya casi tantos vehículo como habitantes tiene la pedanía en la que se erige.



Uno de los que ha llegado hasta el apeadero es el alcalde de Requejo de Sanabria, Santiago Cerviño, que recuerda a EFE que cuando hace un año y medio se abrió la estación del AVE "decían que paraba en una zona desértica, que no había nada y era un pueblo de 20 vecinos; lo que no se da cuenta la gente es que Sanabria tiene aproximadamente entre 8.000 y 10.000 habitantes y Braganza (Portugal), 25.000".



Él no tiene duda de que el AVE va a ser un "revulsivo para estas zonas deprimidas y rurales" y ya se nota que los fines de semana hay más turistas en Sanabria. "Las pernoctaciones han subido considerablemente, alarmantemente bien, está funcionando muy bien", declara.



Entre los usuarios habituales de esa estación figura la médica Ana González, que pasa consulta en Puebla de Sanabria pero vive en Orense. Ella confiesa a EFE la "trampa" frente al absurdo de que a los viajeros frecuentes les cueste más viajar en el mismo tren de Orense a Puebla de Sanabria que de Orense a Zamora, pese a que el segundo recorrido es 110 kilómetros más largo.



Cogen un abono Orense-Zamora y lo utilizan para luego bajarse en Sanabria, aunque su destino en billete sea otro más lejano.



Aún así, a Ana esa opción le resulta "un fastidio", por lo que se está pensando volver a utilizar el coche y apoya la recogida de firmas iniciada en Sanabria para forzar una solución.



El alcalde de Puebla de Sanabria, que además es senador del PSOE y presidente de la comisión de Transportes de la Cámara alta, José Fernández, asegura a EFE que esta semana ha hablado con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el problema está en vías de solución.



Culpa de ello a que Renfe ha interpretado que la OSP de la línea Zamora-Orense no afecta a las paradas intermedias y si la compañía ferroviaria mantiene esa apreciación tendrá que ser el Consejo de Ministros el que lo enmiende con una declaración específica, lo que puede retrasar algo la solución "pero están trabajando desde ya en ella".



Para Fernández, la de Sanabria ha sido una estación del AVE "bastante vilipendiada" con el argumento de que había poca población pero con ella el Gobierno defiende que "también el mundo rural necesita movilidad", motivo por el confía en una pronta declaración de servicio público en consonancia con la filosofía de "incorporar el reto demográfico a toda acción de Gobierno".



El siguiente objetivo que se plantea es que, al igual que los Alvia, los trenes modelo AVE que unen Madrid con Galicia paren en Sanabria y La Gudiña, aunque sea de forma alternativa, cada día en una de las dos paradas.



Mientras tanto, vecinos de la zona que no son usuarios habituales, como Antonia Prieto, de Ribadelago, están encantados con poder viajar a Madrid en dos horas en tren para ver a hijas y nietas y volver. Su queja, más que por la falta de abonos, es porque muchos días los trenes van llenos. Sin billetes a la España vaciada.