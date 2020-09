Atarazanas: Del Pozo ve "imposible" el proyecto con los diez millones previstos

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha afirmado que el proyecto de rehabilitación y adecuación de las Reales Atarazanas de Sevilla "no se puede llevar a cabo exclusivamente" con los diez millones de euros previstos por la Caixa si se quiere "cumplir todo los parámetros de conservación de Adepa", para añadir que están "haciendo todo lo que se puede para cumplir con todos".

En una entrevista a Europa Press, la consejera ha destacado que están trabajando "muchísimo" para "cumplir con el acuerdo que se firmó en esta Consejería" entre la Caixa -concesionaria del contrato de restauración y gestión del recinto-, la Junta de Andalucía -como titular del monumento- y la Asociación de Defensa del Patrimonio en Andalucía (Adepa) y "con el que yo me encontré", ha manifestado.

"Se pusieron de acuerdo en un determinado proyecto que cumplía las exigencias de conservación de Adepa, un proyecto que hubo que reestructurar por completo, en el que la Caixa y la Junta estuvieron de acuerdo en aquel momento", ha señalado. Pero, "es un proyecto complicado, han pasado ya muchos años y económicamente no se puede llevar a cabo exclusivamente con los diez millones de euros que tenía la Caixa previstos; es imposible si queremos cumplir todo los parámetros de conservación de Adepa", ha asegurado.

Así, la consejera ha añadido que "están trabajando muchísimo" con la Caixa, Adepa y la Consejería de Hacienda "para ver de qué manera podemos adaptar ese proyecto para que cumpla todas las exigencias de todas las partes" y ver en "qué punto encontramos ese equilibrio sin incumplir ese convenio".

Pero, ha abundado la titular de Cultura, "es imposible únicamente con lo que la Caixa tenía previsto, que es mucho dinero y tenemos que estar agradecidos, llevar a cabo el proyecto que se firmó en esta Consejería". También ha recordado que hay otro documento que el anterior Gobierno firmó con Fundación Cajasol, que "es quien tiene que explotarlo posteriormente".

"Me he encontrado una situación muy complicada en relación a las Atarazanas, y ahora estamos trabajando a destajo", ha manifestado Del Pozo, quien ha subrayado que "es uno de los proyectos más importantes que tenemos encima de la mesa y en el que estamos trabajando todos los días para que confluyan Hacienda, la Caixa, que podamos cumplir con Cajasol, que Adepa no tenga problemas, y buscar un presupuesto razonable".

"Estamos haciendo todo lo que se puede para cumplir con todos y sabiendo ya que el presupuesto inicial es inviable", ha abundado la consejera, quien ha añadido que "si somos capaces de cumplir con Atarazanas y si todo va bien, antes de que acabe este año podríamos tener una gran noticia para Sevilla y Andalucía".