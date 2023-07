México envía una carta a Shein por apropiación cultural de prendas de pueblo nahua

Cargando el reproductor....

El Gobierno de México informó este viernes que envió una carta a la empresa de moda china Shein en la que se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida de varias prendas de la cultura e identidad del pueblo nahua de San Gabriel Chilac, en el estado de Puebla, centro de México.



En un comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, indicó que envió la misiva a la empresa de moda Shein en la cual se pronuncia "en contra de la apropiación cultural indebida, ya que detectamos en dicha página varias prendas con elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo nahua de San Gabriel Chilac, Puebla, México"



En particular, apuntó, con la pieza: Emery Rose, una camiseta con estampado floral de cuello redondo, "para los pobladores, estas prendas no solo son flores bordadas, sino que representan parte de su entorno biocultural y parte de su historia, en tanto que es un saber que se ha transmitido de generación en generación y cuyo sentido simbólico los representa como pueblo".



La dependencia señaló que las blusas y vestidos elaborados por la comunidad en San Gabriel Chilac "son bordadas y se unen completamente a mano, preservando las técnicas ancestrales enseñadas de generación en generación y en las cuales expresan su identidad cultural".



Mientras que las piezas que comercializa la empresa china "son de tela estampada y elaborada de manera industrial", que "está causando daños severos en la economía de la comunidad de San Gabriel Chilac, al no tener forma de competir en el mercado con prendas manufacturadas industrialmente".



Precisó que además de los "daños económicos, hay daños morales, en tanto que los han despojado también de su identidad como grupo".



En la carta, firmada por la titular de la dependencia, Alejandra Frausto, "se hace manifiesta la inconformidad con esta apropiación indebida".



Y se solicita a la empresa Shein "explique públicamente con qué fundamentos privatiza una expresión cultural tradicional de propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado".



La Secretaría de Cultura señaló en la nota que "se trata de un principio de consideración ética que, local y globalmente, nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de la discusión pública un tema impostergable: proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados".



La carta hace una invitación "a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y apegado siempre a un comercio justo que coloque en un plano de igualdad a los creadores indígenas, empresarios y diseñadores".



En los últimos años, el Gobierno mexicano ha dirigido cartas a distintas empresas de ropa en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades de varios estados del país.



En julio de 2022, el Gobierno de México también envió una carta a Shein en la que le exige una explicación ante la apropiación cultural indebida de una blusa en la que se utilizaron elementos culturales mayas.