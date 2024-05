El declive de otros países hace que España pase del puesto 36 al 30 en libertad de prensa

España ha escalado del puesto 36 al 30 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) debido a la mejora del contexto legal y de seguridad y por el declive de otros países.



Según el informe anual de RSF, que se presenta este viernes en Zaragoza con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, España "no se salva" del deterioro global del periodismo por la presión política, pero "resiste" en un escenario mundial "desalentador".



RSF elabora su lista teniendo en cuenta cinco indicadores que miden la salud de la libertad de prensa: indicador político, indicador económico, marco legal, contexto sociocultural y seguridad de los periodistas.



En relación con el informa de 2023, España ha subido de 78,74 a 81,73 puntos en el marco legal y de 82,51 a 90,08 en seguridad, pero desciende en el indicador político de 72,12 a 68,96; en el indicador económico de 60,33 a 59,72, y en el contexto social de 82,51 a 90,08.



A pesar de este descenso en algo más de tres puntos en el indicador político, España está aún lejos del retroceso de 7,6 puntos que sufre este parámetro en todo el mundo.



Este descenso más atenuado, unido a la mejora que han registrado los indicadores que evalúan el contexto legal y la seguridad de los periodistas, permiten a España subir seis puestos en la clasificación mundial y pasar del puesto 36 al 30.



El ascenso de España se explica, además, por el pronunciado declive de otros países en la clasificación de RSF, que dibuja un panorama "poco halagüeño" para la libertad de prensa en el mundo.



En España, según RSF, "la polarización y la desconfianza en los medios" se nota en el indicador sociocultural, "tradicionalmente sólido" pero que pierde casi cuatro puntos respecto al año pasado. Alertan del "desapego, cuando no la hostilidad", que muestra parte de la ciudadanía respecto al periodismo.



Por otro lado, la excesiva concentración de los medios de comunicación en España y una precarización ya cronificada de la profesión periodística vuelven a lastrar el indicador económico, que cae por debajo de los 60 puntos (sobre 100).



Pese a que el gobierno no ha cumplido con su promesa de derogar de la ley Mordaza, el hecho de que lleve años sin apenas aplicarse a profesionales de los medios y de que no se haya aprobado recientemente ninguna otra legislación que socave la libertad de informar colocan el marco legal de España entre los 20 más garantes del mundo, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras.



La organización contabiliza y condena regularmente las agresiones físicas y verbales que sufren los periodistas españoles en la cobertura de eventos a pie de calle (como las acontecidas durante las protestas ante la sede del PSOE el otoño pasado) y el acoso que padecen en redes sociales, pero RSF considera generalmente a España un país seguro para el libre ejercicio del periodismo.



Los diez primeros puestos los ocupan Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Portugal, Irlanda, Suiza y Alemania, y cierran la tabla Irán, Corea del Norte, Afganistán, Siria y Eritrea.



Por delante de España están países como la República Checa (puesto 17 de 180), Timor Oriental (20), Jamaica (24), Costa Rica (26) o Surinam (28).



Estados Unidos ocupa el puesto 55, Ucrania en el 61, Israel el 101, Palestina en el 157, Rusia el 162 y China el 172.

