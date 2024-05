Victoria práctica y sin lujos de la Real Sociedad sobre Las Palmas

La Real Sociedad logró este sábado en el Reale Arena una práctica victoria sin lujos por 2-0 sobre la UD Las Palmas en la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el cuadro donostiarra mantiene la sexta plaza con 54 puntos, mientras que el canario, con 37, sigue decimouarto.



El plan de Imanol Alguacil era claro desde un inicio: aprovechar la superioridad física de Sheraldo Becker en la banda derecha. Por ahí llegó la primera ocasión del encuentro, gracias a un gran centro del propio extremo surinamés, previo pase al hueco de Brais Méndez, que no pudo conectar André Silva debido a un muy atento Saul Coco que despejó a córner.



Primeros minutos de claro dominio txuri urdin, aunque con una estampa que le resultó familiar a la parroquia del Reale Arena, y es que, una vez más, se hizo notar la ausencia de clarividencia en los metros finales.



Es entonces cuando tuvo la plantilla local sufrió una desconexión. Algo que aprovechó Máximo Perrone para sacar a relucir su zurda, con un magnífico lanzamiento desde fuera del área que Álex Remiro repelió bien pegado al poste.



Un toque de atención suficiente para que una relajada Real volviese a entonarse junto a las exigencias del encuentro. Apareció Javi Galán con una cabalgada por banda izquierda para poner, con escuadra y cartabón, un centro medido para que Mikel Merino estrellase el balón de cabeza en el larguero.



Volvió a tomar las riendas del encuentro con pulso firme el conjunto local. En esta ocasión, pasado ya el ecuador de la primera mitad, tiraron de pizarra los de Alguacil. Brais, en una falta directa desde la frontal, filtró un pase a Javi Galán que solo vio él, aunque el cedido por el Atlético de Madrid no fue capaz de conectar con nadie de la delantera.



Se creció el club donostiarra que siguió con empuje hasta que tanto va el cántaro a la fuente, que se rompe. Conducción magnífica de Turrientes para filtrar un pase espectacular a Becker en banda derecha, quien centró por raso al área pequeña un balón que se enzarzó en una melé de piernas, y que acabó en el fondo de la red como gol en propia puerta, obra de Álex Suárez.



De nuevo, y ya con viento de cola en el marcador, cruce de cables en la defensa realista que permitió un gran desmarque para encarar portería de Marvin Park, aunque el cedido por el Real Madrid se encontró con un guante casi milagroso del meta txuri urdin.



Y cómo es el fútbol de caprichoso, que del posible empate se pasó al 2-0 en cosa de un minuto. Brais asistió al hueco a Becker, el nombre propio del encuentro, para que este, sin pensárselo dos veces, la reventase a bocajarro por la escuadra corta.



A la vuelta de los vestuarios, y con ventaja en el luminoso, la Real se dedicó a aprovechar la inercia positiva de los primeros 45 minutos, con buenas llegadas a meta rival. André Silva reventó un cabezazo contra la cruceta que posteriormente mandó al fondo de las mallas Pacheco, aunque este se encontraba en fuera de juego en el momento del remate y el VAR anuló el tanto que hubiese supuesto la sentencia.



Con ganas de más, siguieron los locales en busca de ampliar el marcador. De nuevo por medio de Becker, quien tras un balón al hueco fantástico de Mikel Merino, al llegar algo escorado de la frontal del área, disparó un derechazo pegado al poste largo, aunque Álvaro Vallés la mandó a córner.



Bajó revoluciones entonces la Real, sabedora de que el partido estaba bajo control con la renta de dos goles. Es más, tras 20 minutos insípidos, en los que apenas pasó nada, Álvaro Odriozola, con una buena llegada a línea de fondo, puso un gran centro para que Ander Barrenetxea, recién ingresado al terreno de juego, intentase una chilena, aunque se le fue alto el balón.



Fue un paseo la segunda parte para los txuri urdin que no acusaron ni un atisbo de reacción por parte del conjunto canario. Y así acabó el encuentro.



- Ficha técnica:



2 - Real Sociedad: Remiro; Odriozola (Aritz, m.79), Le Normand, Pacheco, Galán (Aramburu, m.78); Turrientes, Merino, Brais (Zakharyan, m.71); Becker (Kubo, m.89), Silva (Barrenetxea, m.71) y Oyarzabal.



0 - UD Las Palmas: Vallés; Suárez, Coco, Mármol (Araujo, m.71), Sinkgraven (Cardona, m.58); Perrone (Muñoz, m.58), Rodríguez, Moleiro; Marvin, Munir (Sandro, m.58) y Benito (Fabio, m.76).



Goles: 1-0, m.33: Suárez p.p.; 2-0, m.46+: Becker;



Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (Comité Madrileño). Amonestó a Galán (17) y Le Normand (41) por la Real Sociedad; y a Cardona (67) por la UD Las Palmas.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Reale Arena ante 29.330 espectadores.

