Interrumpido de nuevo el tráfico ferroviario en Crimea por "daños en la vías"

El gobernador de la anexionada Crimea, Serguéi Axiónov, informó hoy de que el tráfico ferroviario en la península ha quedado de nuevo interrumpido por "daños en las vías", cuya causas no precisó.



"En el distrito Kirovski se produjeron daños en la vías férreas. No se produjeron víctimas (...) los trabajos de reparación tendrán una duración de entre 4 y 8 horas", escribió Axiónov en su canal de Telegram.



Según el canal ruso de Telegram Baza, la vías férreas fueron voladas por desconocidos, a consecuencia de los cual se produjo el descarrilamiento de un vagón de mercancías.



El Ministerio de Transporte de Crimea comunicó que como resultado de la "avería", sufrirán retrasos dos trenes de pasajeros que unen la ciudades crimeas Simferópol y Eupatoria con Moscú y San Petersburgo.



Además, en el tramo afectado por los daños quedó suspendido temporalmente el servicio de trenes de cercanías, a cuyos usuarios se han puesto a disposición autobuses para cubrir en trayecto entre las dos estación próxima al lugar donde se llevan a cabo los trabajo de reparación.



No es la primera vez que una explosión dañan las vías ferroviarias en Crimea. Ya ocurrió el pasado día 21 y anteriormente el 11 de junio, aunque las autoridades nunca reconocen que fue un sabotaje o ataque.



Desde el atentado que el pasado octubre dañó del emblemático puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, la península es objeto de frecuentes ataques con drones y misiles.



Uno de los principales objetivos del enemigo es la base de la Flota del mar Negro en la ciudad de Sebastopol, que ha tenido que reforzar su protección por tierra, mar y aire.