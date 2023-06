El conservador Mitsotakis logra una arrolladora victoria en las legislativas griegas

El líder conservador Kyriakos Mitsotakis logró este domingo una victoria arrolladora en las elecciones y rompió varias marcas históricas al ser el primer jefe de Gobierno griego desde 1974 -tras el fin de la dictadura- que mejoró sus resultados después de una legislatura en el poder.



Tras el escrutinio del 96,6 % de los votos, la conservadora Nueva Democracia (ND) de Mitsotakis sumó el 40,5 % de las papeletas, lo que convierte a la formación en el partido conservador con los mejores resultado de Europa.



Con esas cifras los conservadores se garantizan la mayoría absoluta con 158 de los 300 escaños del Parlamento griego, frente a los apenas 47 obtenidos por la oposición de izquierda de Syriza, del exjefe de Gobierno Alexis Tsipras, que reunió tan sólo el 17,8 % de los votos.



Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura militar en 1974 que un partido gobernante logra mejorar sus resultados y además amplia su diferencia con la oposición.



Además, es la primera vez desde el estallido de la crisis financiera en 2010 que un primer ministro griego logra ser reelegido tras un mandato de cuatro años.



"Los ciudadanos nos han dado un fuerte mandato para avanzar más rápido en el camino de los grandes cambios", señaló Mitsotakis tras su amplia victoria frente a la sede de ND en Atenas.



"Hoy se cierra definitivamente un ciclo traumático de mentiras y toxicidad que frenaba a Grecia", añadió Mitsotakis en alusión al declive de Syriza.



El resultado es un auténtico varapalo para el partido izquierdista que perdió más que un tercio de sus apoyos logrados en los comicios del 2019, en los que obtuvo el 31 % de los votos.



Tsipras reconoció la derrota aunque señaló que el resultado es "un acontecimiento negativo para la sociedad y la democracia", y puso su cargo "al juicio de los militantes" de la formación, que podría convocar una reunión de sus órganos directivos en los próximos días.



Pese a que el Gobierno de Mitsotakis ha afrontado escándalos, como las escuchas telefónicas a un político opositor y a periodistas, los griegos votaron más con el bolsillo que pensando en posibles retrocesos democráticos.



Aunque la economía del país aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis de la deuda de 2010, los griegos reconocen su labor en el Gobierno, con subidas de pensiones y salarios, la llegada de inversiones y que el país tenga un crecimiento superior a la media de la Unión Europea.



Mitsotakis ha señalado que sus objetivos durante este nuevo mandato serán aumentar el salario medio hasta los 1.500 euros mensuales, fortalecer el sistema de sanidad público, modernizar un Estado todavía deficiente y seguir rebajando impuestos y cotizaciones.



Los socialdemócratas de Pasok-Kinal quedaron en tercer lugar con el 11,8 % de los votos, seguidos por el Partido Comunista de Grecia, con el 7,6 %.



Los resultados de estos comicios han demostrado también que la extrema derecha sigue teniendo fuerza entre el electorado.



En quinto lugar, con un 4,6 %, queda el partido ultraderechista "Espartanos", al que mostró su apoyo hace unos días el ex diputado neonazi del partido ilegalizado Amanecer Dorado, Ilías Kasidiaris, actualmente en prisión por dirigir una banda criminal.



Le siguen otros dos partidos ultraderechistas: Solución Griega (4,4 %) y el antisistema Niki (Victoria) del teólogo Dimitris Natsiós (3,7%).



La formación Travesía de Libertad de la exdiputada de Syriza Zoe Konstantopulu logra también pasar el umbral del 3 % para obtener representación parlamentaria, algo que no consiguió el izquierdista MeRA25 del exministro de Finanzas Yanis Varufakis.