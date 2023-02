Fracasa la moción de censura de la ultraderecha francesa

La Asamblea Nacional francesa rechazó en la madrugada del sábado la moción de censura contra el Gobierno presentada por el partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) por el proyecto de reforma de las pensiones.



La moción recibió únicamente 89 votos a favor, todos de diputados del RN, lejos de los 287 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.



"La mayoría requerida no ha sido alcanzada. La moción ha sido rechazada", anunció la presidenta de la cámara, Yaël Braun-Pivet, antes de levantar la sesión.



Según las normas de la Asamblea, primero se emitieron los votos a favor, y al no ser suficientes para aprobar la moción, no hizo falta continuar con los votos en contra o las abstenciones.



La líder ultraderechista, Marine Le Pen, defendió su propuesta argumentando que buscaba combatir la "regresión social mayor" que según ella supone el proyecto de reforma de las pensiones.



Le Pen pidió a los diputados, "en nombre de los trabajadores modestos" y de las mujeres que considera discriminadas por la reforma, que votaran la moción de censura "contra este desierto tecnocrático y autoritario para dar la palabra a Francia".



La primera ministra, Élisabeth Borne, criticó duramente a Le Pen y a su partido por no haber participado apenas en los debates de la Asamblea Nacional sobre las pensiones, para presentar luego una moción de censura "oportunista".



"La moción fue presentada por un grupo cuyo silencio ha sido ensordecedor durante los debates", afirmó.



Borne consideró que Le Pen y el RN "no tienen ni proyecto social ni propuestas de reforma".



La primera ministra colocó al partido ultraderechista en el mismo nivel que el izquierdista La Francia Insumisa (LFI), que presentó miles de enmiendas al proyecto legislativo de reforma de las pensiones para bloquear el debate.



Por ello, denunció en ambos partidos "dos populismos" y "dos formas de desprecio de la democracia".



Los portavoces de los demás grupos parlamentarios, aunque críticos en mayor o menor medida de la reforma de las pensiones, rechazaron la moción del RN, al que criticaron por su pasividad durante el debate del proyecto legislativo en la Asamblea Nacional.



"¿Qué piensan los diputados de la Agrupación Nacional" sobre la reforma de las pensiones? "Ni siquiera ustedes los saben", les reprochó Veronique Lauwagie, del partido conservador Los Republicanos.



Ese debate concluyó en la medianoche del viernes (23.00 GMT) sin que los diputados pudieran votar en primera lectura debido a que las enmiendas de LFI, que el Gobierno consideró una táctica obstruccionista.



El texto fue transmitido de forma automática sin cambios al Senado.