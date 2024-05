La fe del Granada en un milagro se cruza con un Sevilla con los deberes hechos

Sevilla y Granada juegan este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán un duelo de rivalidad regional en el que los granadinistas se aferran al clavo ardiendo de una salvación casi imposible ante un conjunto sevillista que ha hecho los deberes de casi certificar su salvación, tras una temporada que se le puso muy cuesta arriba.



Los de Quique Sánchez Flores, que podría sellar matemáticamente su permanencia esta jornada de ganar en caso de que no lo haga el Cádiz, con el que aún tiene un duelo directo, se presentan ante lo suyos después de empatar el derbi ante el Betis (1-1) y recobrar autoestima y sensaciones.



En contrapartida, el partido ante el Betis dejó la secuela de la importante baja por lesión del delantero Isaac Romero, que se une a las de Adrián Pedrosa, el suizo Djibril Sow, el serbio Nemanja Gudelj y Óliver Torres, y a la del sancionado Suso Fernández.



El técnico sevillista, cada vez más asentado tras revivir a un equipo que cogió en situación preagónica, ha trabajado distintas variantes durante la semana para suplir a estas ausencias y, entre ellas, la de darle continuidad al belga Dodi Lukebakio junto a En-Nesyri para suplir la baja de Isaac Romero, baluarte del ataque sevillista desde su irrupción en la élite con 4 goles en los catorce partidos de Liga que ha jugado de forma consecutiva.



Junto a Lukebakio, el entrenador madrileño también podría recurrir al argentino Lucas Ocampos para suplir al sancionado Suso, para lo que también cuenta su compatriota Erik Lamela, y le dará también continuidad en su once al zaguero Kike Salas tras su gol y entonada actuación en el derbi ante el Betis.



El Sevilla, en todo caso, se presenta ante su afición tras haber sumado diez de los últimos doce puntos en juego, lo que le ha servido para alejar todos los fantasmas del descenso y vivir un final de temporada tranquilo, sin nada en juego.



Por su parte, los de José Ramón Sandoval llegan al Sánchez Pizjuán en su mejor momento de la temporada, pero obligados a puntuar para evitar la posibilidad de descender de forma matemática, lo que evitaría el empate o la victoria y que no ganen sus respectivos partidos el Celta ante el Villarreal y el Mallorca frente al Atlético de Madrid.



Los rojiblancos, que ya salvaron su primera opción de descenso matemático la pasada jornada ante Osasuna, esperan hacer lo propio este domingo para llegar con vida al choque del siguiente sábado en el Nuevo Los Cármenes contra el Real Madrid.



El Granada llega al partido ante el Sevilla en su mejor momento porque acumula dos victorias seguidas en casa, 2-0 ante el Alavés y 3-0 contra Osasuna, y tres jornadas sin perder, ya que entre un partido y otro empató en el feudo del Athletic (1-1).



La escuadra dirigida por José Ramón Sandoval, no obstante, se encuentra a diez puntos de una permanencia que marca el Celta, por lo que se ha marcado como objetivo más a corto plazo dar caza al Cádiz, antepenúltimo con cinco puntos más.



Para visitar al Sevilla presenta el Granada la baja de larga duración del central Jesús Vallejo y las ausencias también del central Raúl Torrente y del atacante Antonio Puertas.



Tanto Torrente como Puertas andan renqueantes de problemas físicos que se produjeron la pasada semana y ya fueron baja en el pasado partido ante Osasuna.



Es duda la presencia en el once del delantero albanés Myrto Uzuni, que lleva semanas con problemas en el tendón de Aquiles que le obligan a perderse varios entrenamientos y a jugar infiltrado.



Si Uzuni es titular, algo que no ocurrió en la última salida a Bilbao, repetirá el Granada el once de la pasada jornada, mientras que una suplencia del albanés llevará al técnico a apostar por Gonzalo Villar jugando como media punta para completar su alineación.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Alineaciones probables:



Sevilla: Nyland; Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos, Kike Salas, Acuña; Soumaré, Agoumé; Ocampos; Lukebakio, En-Nesyri.



Granada: Batalla; Bruno Méndez, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Pellistri, Jozwiak; Uzuni o Gonzalo Villar, Lucas Boyé.



Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear)



Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.



Horario: 21.00 CET (19.00 GMT).



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Puestos: Sevilla (13º 38 puntos) Granada (19º 21 puntos)



La clave: La motivación extra del Granada, que podría llegar al partido con la obligación perentoria de ganar si el Celta lo hace previamente para no ser ya equipo de Segunda.



El dato: El Sevilla ha ganado 20 (74%) de los 27 partidos oficiales disputados en casa ante el Granada, que ha sumado en terreno sevillista únicamente dos victorias (7%) y cinco empates (19%).



Las frases:



Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla: "El Granada ha dado un vuelco tremendo, es de los equipos más intensos de LaLiga, tiene personalidad, mucho atrevimiento y nada que perder",



José Ramón Sandoval, técnico del Granada: “Este vestuario tiene un espíritu ganador y los jugadores creen en ellos mismos".



El entorno: Varios cientos de aficionados del Granada estarán presentes en el campo del Sevilla, donde el Granada buscará la tercera victoria de su historia tras imponerse dos veces en el presente siglo XXI.

