China registra 35 nuevos casos de Covid, 11 por contagio local

La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció hoy la detección de 35 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este viernes, once de ellos por contagio local en Mongolia Interior (norte, 5), Liaoning (noreste, 4), Pekín (1) y Shanghái (este, 1).



Las autoridades sanitarias también informaron de la detección de 169 casos asintomáticos, 41 por contagio local, aunque Pekín no los computa como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



El total de este tipo de infecciones en observación es de 1.585, de las que 523 proceden de otros territorios.



Los 128 casos restantes fueron hallados entre viajeros procedentes del extranjero en diversos puntos de entrada al país.



China, que aplica una severa política de "tolerancia cero" hacia el nuevo coronavirus, ha sufrido en los últimos tres meses una oleada de rebrotes atribuida a la variante ómicron que ha provocado cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia en la primera mitad de 2020.



La Comisión Nacional de Sanidad también detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del viernes), se dio de alta a 72 pacientes tras superar con éxito la covid.



El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 914, nueve de los cuales se encuentran graves.



Según las cuentas de la institución, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 225.207 personas en el país, entre las que 219.067 han logrado sanar y 5.226 fallecieron, aunque la cifra total de infectados excluye a los asintomáticos.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 4,2 millones de contactos cercanos con infectados, de los cuales 107.576 continúan en observación.