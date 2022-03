EE.UU. no ve "niveles elevados de radiación" en la central nuclear ucraniana

Estados Unidos aseguró este jueves que la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, no registra "niveles elevados de radiación" tras registrarse un incendio en medio de los combates tras la invasión rusa del país.



Así lo indicó la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, en una mensaje en su cuenta de Twitter.



"No hemos visto niveles elevados de radiación cerca de la central. Los reactores de la planta están protegidos por estructuras de contención robustas y han sido apagados de forma segura", afirmó.



Aseguró, no obstante, que las operaciones militares rusas cerca de esa planta, una de las más grandes de Europa, son "temerarias".



Asimismo, el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertó este jueves del peligro de golpear los reactores nucleares de la central de Zaporiyia.



El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania precisó este jueves que el incendio se desató fuera de esta central nuclear.



"La condición del incendio en centrales nucleares está dentro de la norma", indicó en su cuenta de Telegram.



Previamente, el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov, había informado que el fuego en la central nuclear se desató tras disparar las fuerzas rusas contra la planta y que se declaró una amenaza para la primera unidad tras haber sido alcanzada por proyectiles, lo que generó preocupación global.



Ucrania, atacada e invadida desde hace ocho días por el Ejército ruso, cuenta con 15 reactores operativos en cuatro plantas atómicas, además de la zona de exclusión de Chernóbil, donde hay cuatro reactores cerrados.

