Las candidatas a presidir la Eurocámara se presentan ante el hemiciclo

Las tres candidatas a presidir el Parlamento Europeo, Roberta Metsola, Alice Bah Kuhnke y Sira Rego, transmitieron este martes a sus compañeros sus prioridades para lo que resta de la legislatura si son elegidas para este cargo, entre las que las dos candidatas más progresistas, Kuhnke y Rego, subrayaron la defensa del derecho al aborto.

Tras la retirada del candidato conservador polaco Kosma Zlotowski, las diputadas de los grupos popular (Metsola), Verde (Kuhnke) y de la Izquierda (Rego) se presentaron este martes ante el hemiciclo antes de la votación que comenzó a las 9.30 horas y cuyos resultados se conocerán a las 11.00 horas.

Metsola tiene virtualmente ganado el voto tras anunciarse ayer un acuerdo entre los tres grupos proeuropeos para las prioridades legislativas hasta las próximas elecciones a la Eurocámara, por lo que previsiblemente reeditará una mayoría similar a la que aupó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al anterior presidente del Parlamento, David Sassoli.

ROBERTA METSOLA

La candidata popular y principal favorita a hacerse con la presidencia instó a “redescubrir el objetivo de Helmut Kohl y François Mitterrand”, respectivamente antiguos canciller alemán y presidente francés, para “dejar atrás los desacuerdos del pasado y mirar al futuro”.

“Nuestra institución es única en el mundo, debemos reforzarla, no podemos tener miedo de hacer reformas”, apuntó Metsola, que llamó a que se haga efectiva la promesa de dar a la Eurocámara el derecho a la iniciativa legislativa y transformar la institución hacia una “más moderna y eficiente”.

“En nuestro Parlamento es la fuerza de los argumentos la que importa, no la geografía”, subrayó la que previsiblemente se convertirá este martes en la presidenta de una institución europea más joven de la historia, con sus 43 años cumplidos hoy.

Ante la apasionada defensa del derecho al aborto que promulgaron las otras dos candidatas, Metsola hizo una mención a la lucha por la “igualdad real” entre hombres y mujeres, al tiempo que prometió no "acobardarse" ante decisiones difíciles.

ALICE BAH KUHNKE

La candidata de los Verdes comenzó su discurso recordando cómo, con diez años, cogió el teléfono en su casa de Suecia para escuchar como un "nazi" le dijo que “no pertenecía a Suecia”, el país donde había nacido y crecido, y le amenazó con matarla a ella y a su familia si no se iban de su hogar.

“Mi miedo se convirtió en cabreo, y mi cabreo en acción política”, advirtió este martes Kuhnke, de madre sueca y padre gambiano, que se dirigió a “los que le siguen diciendo que no pertenece a Europa” para asegurarles que “están equivocados” y que la mayoría prodemocrática de la Eurocámara nunca les dejará decidir “quién pertenece a nuestra familia europea”.

De ser elegida presidenta, añadió, se comprometió a “escuchar y aprender de quienes defienden sus derechos, de los jóvenes que piden justicia climática, de las minorías que piden una silla en la mesa y de los europeos que se juegan su seguridad para ayudar a los migrantes”.

Además, prometió “honrar el legado de Simone Veil” (primera mujer presidenta del Parlamento e impulsora de la ley que despenalizó el aborto en Francia) e incidió en que se debe “estar del lado de las ciudadanas cuando los Gobiernos les dicen que no tienen capacidad de decidir sobre su propio cuerpo”.

SIRA REGO

La candidata de La Izquierda, por su parte, centró buena parte de su discurso en la defensa de los derechos de las mujeres, y pidió no dar “ni un paso atrás en nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y al aborto”.

“Necesitamos alejarnos de una extrema derecha que sólo trae miedo, odio y violencia para que los derechos de todas se conviertan en el privilegio de unos pocos. No son casuales sus ataques a las personas LGTBI, a las mujeres o a los migrantes”, dijo Rego.

La candidata española criticó que “la derecha se muestre demasiado porosa a los planteamientos extremistas” e instó a recordar que un rasgo común de las democracias europeas es el antifascismo.

“Construyamos una alianza democrática amplia entre quienes nos situamos enfrente de la barbarie reaccionaria. No cedamos ante los discursos que pretenden una involución autoritaria, no nos aliemos con quienes comparten su agenda o parte de su agenda”, reclamó.

