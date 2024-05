‘Ni que fuéramos Sálvame’ será como ‘Sálvame’, pero a lo salvaje, según la productora

Casi un año después de la última emisión de ‘Sálvame’, el programa que obtuvo durante 14 años éxito en Telecinco regresa este miércoles de 16 a 19 horas “más salvaje que nunca” a través de plataformas como YouTube y Twitch bajo el nombre 'Ni que fuéramos Sálvame' a través del Canal Quickie.



Su productora, Fabricantes Studio, ha celebrado este lunes la rueda de prensa del formato junto a los rostros míticos que participarán en el formato como Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, María Patiño, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval, quienes han agradecido la nueva oportunidad que tienen de mantener viva la esencia de uno de los programas “más queridos” de la televisión.



“Me hace muchísima ilusión volver a matarme con cariño con mis compañeros, porque me he reseteado. Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, sabemos entretener. Va a ser 'Sálvame' pero a lo salvaje. Tengo una corazonada que me dice que va a salir bien”, ha apuntado Esteban con entusiasmo.



Por su parte, David Valldeperas, director del formato ha asegurado que gracias a su difusión por streaming (producir contenido a través de un medio digital), comienzan una “aventura más libre” de lo que eran antes.



“Antes teníamos ciertas directrices y ahora podemos hablar de lo que queramos, de cualquier cadena de televisión. No solo hablaremos de ‘Supervivientes’, también muchos otros temas de los que no habían hablado nunca”, ha detallado Valldeperas.



En este sentido, Lydia Lozano ha apuntado que “si antes era divertido, ahora lo va a ser mucho más, nos vamos a volver locos”.



Asimismo, en la rueda de prensa han querido dejar constancia de que quieren dejar atrás su etapa en Mediaset y pulir el rencor. Tanto Patiño como Esteban han recalcado que ellas han sido “muy felices” en la cadena y que “no van a ir en contra de nadie”.



“Lo que sabemos hacer nosotros es buena televisión, sabemos entretener a la gente. No tenemos orden de ir a por nadie”, ha confesado la apodada ‘princesa del pueblo’, sobre algunos mensajes de colaboradores como Matamoros que escribieron que al ser independientes ahora iban a hablar de muchas cosas que en Mediaset no podían.



De hecho, el propio Óscar Cornejo, productor ejecutivo, ha tenido puentes con Mediaset al explicar que si ellos quisieran alguna imagen no habría ningún problema en proporcionársela. “No va a haber ningún problema si ellos están interesados en algún contenido que les pueda ser útil en poder compartirlo”. Eso sí, Esteban advierte de que se les tiene que mencionar y citar.



Sobre el resto de rostros conocidos de ‘Sálvame’ que no están en ‘Ni que fuéramos Sálvame’, Cornejo ha explicado que tanto Terelu como Kiko Hernández fueron invitados, pero ambos -por distintos motivos- han declinado estar en el formato, por lo menos “de momento”.

