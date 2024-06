SATSE alertará a los usuarios de los peligros de la falta de personal en sanidad

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Andalucía va a iniciar este mes una campaña informativa en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para alertar a la ciudadanía sobre "los déficits de personal y las dificultades que conllevan para garantizar la asistencia en condiciones de calidad y seguridad".



En un comunicado el sindicato ha denunciado que el déficit "crónico" de plantilla de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas de los centros del SAS se agrava ahora con el recorte en más de 5.000 profesionales desde el 1 de junio.



A ello se suma, según denuncian, "la inexistente contratación de profesionales para proteger la necesaria ausencia de quienes caen enfermos, tienen vacaciones, reducciones de jornada por cuidado de hijos menores o personas mayores a su cargo o baja por maternidad".



Por ello el SATSE quiere informar a los ciudadanos con la instalación de puestos en los centros, difusión de carteles y entrega de octavillas en las que se detallarán las enfermeras, enfermeras especialistas o fisioterapeutas que falta en cada centro y las consecuencias que puede tener este déficit para garantizar la asistencia.



Entre otras, el escrito detalla que la falta de estos profesionales puede repercutir en el aumento de los tiempos de esperas para que ser atendido y la reducción de la calidad y seguridad asistencial por un aumento de la sobrecarga de trabajo del profesional que la atiende.



Además advierte sobre el incremento de las listas de espera por cierre de unidades y plantas en los centros asistenciales de Atención primaria y hospitalización o los retrasos y cambios en las citas para consultas y pruebas diagnósticas.



A la vez se entregará a los profesionales escritos para que los remitan a la dirección de cada centro en los que declinan cualquier responsabilidad civil o penal que sus actuaciones pueden provocar por estar sometidos a una sobrecarga de trabajo por la falta de personal, al verse obligados a desempeñar su trabajo y el de sus compañeros ausentes.



"El grado de alerta y vigilancia que exige la atención sanitaria y cuidados a los pacientes ingresados no es posible garantizarlo en óptimas condiciones de calidad y seguridad como consecuencia de la falta de personal de enfermería y fisioterapia", explica el sindicato, que habla de un entorno laboral "de estrés permanente, ansiedad y agotamiento físico y psíquico".



SATSE asegura que no pretende crear alarma sino salvaguardar la seguridad del usuario de la Sanidad pública y, "si llegasen a producirse efectos indeseados, señalar directamente a los culpables que no serían los profesionales si no la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud por su negligente política de personal".

