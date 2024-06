Cerca del 40% de mayores de 55 años no están preparados económicamente para la jubilación

Cerca del 40 % de los mayores de 55 años reconocen no estar preparados económicamente para afrontar la jubilación, aunque existen fórmulas financieras, como la licuación patrimonial, que permiten completar las prestaciones del sistema público de pensiones con ingresos extras, según un estudio de la Fundación Edad&Vida presentado este miércoles.



Este trabajo, elaborado en colaboración con el Centro de Investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre, Almagro Capital y el Colegio de Registradores, pone el foco en esos ingresos extras que se pueden obtener a través de una vivienda en propiedad, manteniendo, además, el uso de la misma.



Sin embargo, y a pesar de que pueden llegar a proporcionar importantes ingresos durante el retiro, son todavía muy poco conocidas: el 51,6 % de los mayores de 55 declara no conocer ninguna forma de convertir el patrimonio en renta.



El estudio llama la atención sobre el alto índice de propietarios sénior en España que no quieren dejar de vivir en su hogar, pero también sobre la falta de conocimiento general de los productos de licuación patrimonial y su regulación.



Para los mayores de 55 años, las necesidades económicas más importantes son mantener su nivel y calidad de vida actual (63,9 %) y poder disfrutar de una jubilación de calidad (53,4 %).



Asimismo, a largo plazo, y en vista de mejorar su calidad de vida, los servicios de mayor valor para los sénior serían una mejor asistencia médica (68,8 %) y la ayuda a domicilio (57,8 %).



La planificación financiera que realizaron de cara a la jubilación, admiten, es "insuficiente" y gastan mucho más de lo previsto. Y es que, aunque la mitad de la población sénior es ahorradora (49 %), el porcentaje de mayores de 55 años que consigue reservar parte de sus ingresos a final de mes ha caído 7 puntos porcentuales desde 2020.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es