Río cancela el carnaval "de rúa" y solo hará desfiles en el sambódromo

El carnaval de Río de Janeiro dejará de realizar por segundo año consecutivo los tradicionales desfiles "de rúa", como se conoce a los que se llevan a cabo en las calles de la ciudad, los cuales fueron suspendidos nuevamente por la pandemia de la covid-19, informó este martes, la alcaldía.



Calificados como "el alma" de la mayor fiesta de Brasil, más de 500 "blocos", como se llama a las bandas y comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad durante el evento, vieron de nuevo truncado el sueño de dar vida y alegría al carnaval, para el que, hasta el momento, sólo están confirmados los majestuosos desfiles de las escuelas de samba, que exigen compra de entradas para verlos en el Sambódromo.



El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, tras una reunión que se extendió este martes por poco más de una hora con los representantes de los blocos en Río y en la que también participó el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz.



"(...) el Carnaval de la calle, en el modelo que se llevó a cabo hasta 2020, no ocurrirá en 2022", señaló el alcalde durante una transmisión en directo que realizó por las redes sociales.



"El carnaval callejero, por su propia naturaleza y por el aspecto democrático que tiene, imposibilita el ejercicio de cualquier tipo de fiscalización", aseveró.



No ocurrirá lo mismo con los desfiles del Sambódromo, que según el alcalde hasta el momento se mantienen, porque allí es posible contar con "una serie de controles", como los que se realizan para entrar a un estadio para ver un partido de fútbol, aunque falta definir cuáles y cómo se realizarán.



La cancelación del "carnaval de rúa" fue aceptada por los "blocos", que habían acordado acoger la decisión que tomara la Alcaldía al respecto.



Paes señaló que su secretario de Salud ya le había advertido sobre la dificultad de llevar a cabo los desfiles "de rúa" en la ciudad debido al aumento de casos de la covid-19, al parecer por la circulación de la nueva variante ómicron.



El índice de positivos para el virus aumentó de 1 % a mediados de diciembre a 13 % en la última semana en Río según los datos oficiales.



No obstante, el número de hospitalizaciones en la red pública sigue siendo uno de los más bajos desde el inicio de la pandemia, aunque el número de personas en camas subió de 11 en Navidad a 24 este martes.



La expectativa del secretario de Salud es que, si bien han aumentado los contagios en la ciudad, la vacunación evite que se registre un "elevado" número de hospitalizaciones y muertes por el virus.



El secretario también aseguró que fue frenada la epidemia de gripe que se vivía en la ciudad y que los casos de infección simultánea por covid-19 e influenza (flurona) están aislados, sin relevancia epidemiológica.



Ante la imposibilidad de realizar el "carnaval de rúa" en las calles de la ciudad, el alcalde señaló que propuso otra alternativa para que se llevaran a acabo esos desfiles que no fue aceptada por los representantes de los blocos.



Además de Río, Salvador -la capital de Bahía (noreste)- también canceló este martes su carnaval callejero y otras ciudades donde también son famosas las fiestas de "rúa", como Sao Paulo y Recife aún no han definido si finalmente las realizarán.

