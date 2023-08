Felipe VI afronta su novena ronda de consultas en nueve años de reinado

Felipe VI acomete a partir del mañana lunes la novena ronda de consultas de investidura con los representantes de los partidos en sus nueve años de reinado, una cifra proporcionalmente mucho más alta en comparación con los casi 39 años en los que Juan Carlos I estuvo en el trono, en el que tuvo diez tandas de reuniones.



Los encuentros del jefe del Estado en el Palacio de la Zarzuela con los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria para participar en ella derivan de las elecciones generales del pasado 23 de julio, los cuartos comicios de este tipo de la etapa de don Felipe (diciembre de 2015; junio de 2016, abril y noviembre de 2019 y 23J).



La primera ronda tuvo lugar del 18 al 22 de enero de 2016, siete meses después de que el entonces presidente y líder del PP, Mariano Rajoy, ganara en las urnas sin mayoría.En ella, participaron 14 partidos y rechazaron ir ERC y EH Bildu.En esta ocasión, el rey solo se entrevistará con los representantes de siete partidos: PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, CC y UPN. Han rechazado acudir ERC, Junts, EH Bildu y BNG.Al igual que ha ocurrido este año, la primera ronda de consultas de Felipe VI se convocó con gran rapidez. Solo cuatro días después de que se constituyeran el Congreso y el Senado.La gran novedad de aquella tanda es que Rajoy declinó la propuesta del monarca para intentar la investidura al considerar que no tenía apoyos suficientes para gobernar.Por ello, don Felipe convocó de nuevo a los partidos entre el 27 de enero y el 2 de febrero y nombró a Pedro Sánchez para ser el que se sometiera a la investidura, lo que fracasó.La tercera ronda -25 y 26 de abril- certificó que no había nadie con consenso para ser elegido y dio pie a una nueva convocatoria electoral el 26 de junio.Un mes después, se abrió la cuarta tanda con los catorce partidos y Rajoy sí aceptó ir a la investidura, pero sin éxito.Casi tres meses concedió el rey para citar de nuevo a los dirigentes de las formaciones por quinta ocasión, a la que se unió Equo, por lo que fueron 15 reuniones.A su término, el jefe del Ejecutivo y del PP fue propuesto por el monarca una vez que el PSOE confirmó su abstención, lo que llevó a Pedro Sánchez a dimitir al frente de los socialistas por su rechazo frontal a hacer presidente a su rival político.Pocos días después, prosperó su investidura y Rajoy obtuvo el aval para seguir en el Palacio de la Moncloa.Las siguientes elecciones generales fueron en abril de 2019, casi un año después de que prosperara la moción de censura de Sánchez contra Rajoy.La sexta ronda de consultas se fijó el 4 y 5 de junio, durante los que el monarca se entrevistó con los representantes de 15 partidos, entre los que se estrenaron Vox y el Partido Regionalista de Cantabria.ERC y Bildu rechazaron de nuevo reunirse con el rey, quien propuso a Sánchez la formación de gobierno.El líder del PSOE fracasó en su intento, si bien el rey decidió no abrir una nueva ronda de contactos y optó por dar tiempo a los partidos para negociar.La séptima tanda de entrevistas en la Zarzuela llegó el 16 y 17 de septiembre con los mismos partidos.Felipe VI acordó no proponer a ningún candidato al constatar que no había ninguno con apoyos necesarios, con lo que abocó al país a la repetición electoral, celebrada el 10 de noviembre.Un mes después, por octava vez, volvió a citar a los líderes de los partidos durante dos días, en la ronda más numerosa de la democracia al incluir a 18 formaciones, mientras que ERC, Bildu, BNG y la CUP declinaron participar.El jefe del Estado propuso a Sánchez ser el candidato a la investidura tras el pacto alcanzado con Unidas Podemos que allanaba el camino para una mayoría.